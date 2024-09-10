中秋月好就業　台南永康就業中心徵才「有吃柚有抓」

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心將於12日辦理「中秋月好就業」徵才活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



中秋節即將來臨，為讓民眾於中秋節前順利找到好工作，勞動部雲嘉南分署永康就業中心將於12日辦理「中秋月好就業」徵才活動，現場並有多元單位的秋節禮盒，還有職訓商品義賣及視障按摩，提供民眾多樣性的選購及體驗。

活動當天有7家廠商設攤，提供近250個職缺，並有讓民眾免費DIY鑰匙圈，當天參與徵才活動的求職者可獲贈手工餅乾及柚子，永康就業中心暖心與大家提前共享佳節團圓氣氛。





當日快閃市集、職訓義賣及視障按摩為早上10時至下午4時，徵才活動為下午1:30至3:30設攤廠商有結進不銹鋼、立康生物科技、信鑫食品、昌隆盛企業、易昇鋼鐵、和德昌(麥當勞)、得生製藥...等7家廠商，職缺多樣性薪資最高上看60K，也有許多兼職工作，鼓勵民眾把握機會踴躍應徵。同時安排南方創客提供「台灣LV茄芷鑰匙圈」讓民眾DIY，限量40位，永康中心首次與「台南市觀光協會職訓烘焙班」合作提供手作餅乾，以及「伽碩職訓中心農藝栽種班」提供小農冠軍柚子及小月餅，送予當天參加徵才活動的求職民眾，數量有限送完為止。





永康就業中心李奇玫主任表示，中秋節象徵著家庭團聚、和諧、祝福和幸福，用月圓人團圓的意象來象徵大家都能跟自己適合的職務團圓，找到理想的工作，所以特別在中秋節前夕辦理徵才活動，另為了讓民眾感受過節的氣氛，提供多元單位的秋節禮盒，另外伽碩職訓中心更提供結訓學員所創作的月餅及柚子禮盒義賣，當日義賣所得全數由單位捐贈予社福團體，希望透過這樣的拋磚引玉，讓社會更多的人參與，相信有大家一點一滴的愛心捐助與關懷，能讓更多需要的人感受到溫暖。另外轄區內的「展翼烘焙庇護工場」由身障者所製作的月餅禮盒，送禮自用兩相宜，也希望大家能用行動多多支持。



李奇玫主任指出，上個月父親節辦理的視障按摩及快閃市集很受民眾的喜愛，為了讓更多人了解在地優質的商品及體驗視障按摩，永康就業中心在節慶前會配合徵才活動，讓這些優質的單位來設攤，本次與轄內職訓單位「台南市觀光協會」及「伽碩職訓中心」合作，義賣結訓學員手工餅乾、月餅及柚子禮盒，提供一個產品銷售前試水溫平台給結訓學員，也讓民眾透過活動感受到佳節氣氛，並且帶動在地經濟活絡。





永康就業中心表示，為協助民眾盡早找到工作，永康中心9月共規劃4場徵才活動，除了9月12日外另三場為9月19日（四）南科管理局、9月25日（三）南科就服台、9月27日（五）永康大橋里活動中心，請有就業需求的民眾多加把握機會。相關訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560 或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。