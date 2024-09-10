陳智菡控新竹兒童醫院容積率暴增！　吳崢揭證據反擊：民眾黨瘋了

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

京華城開發案引爆民眾黨主席柯文哲疑涉案遭羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡9日開立新戰場，質疑新竹馬偕兒童醫院容積率從250％暴增至450％，前新竹市長林智堅則回應合法合規。對此，民進黨發言人吳崢今（10日）表示，民眾黨瘋了！現在開始攻擊兒童醫院圖利，此容積率變更，在2022年早已認定過程符合程序、公眾利益無違失，民眾黨卻將「公立」兒童醫院與「私人財團」京華城混為一談，他反問，確定要為了幫阿北轉移焦點，不惜和新竹的家長與兒童作對？

吳崢表示，民眾黨團主任陳智菡為了護航「示現菩薩」柯文哲，現在竟然開始攻擊新竹市立兒童醫院也是圖利，民眾黨真的瘋了。

吳崢表示，新竹兒童醫院的容積率變更，在2022年早已經過最高行政法院判決定讞，認定過程符合程序也符合公眾利益無違失。民眾黨卻將「公立」的兒童醫院與「私人財團」的京華城混為一談，把竹竹苗兒童的健康權益當成政治攻擊的祭品，戰狼陳智菡的地獄行徑宛如惡鬼，非常可惡。

吳崢指出，新竹兒童醫院，是竹竹苗首座兒童專責醫院。在新竹有兒童醫院之前，整個新竹地區沒有專責的兒童夜間急診，半夜小朋友要看病，還必須先上網查今天是哪一家醫院輪值。兒童醫院的興建，造福了多少大新竹地區的家長與孩童。

吳崢再指，新竹兒童醫院的定位是「桃竹苗地區兒童醫療中心」，為了大新竹地區的醫療量能，滿足急難重症的照護需求與達到醫學中心級醫院的水準，必須有足夠的規模與病床數，因而申請提高容積率，提高兒童健康照護的品質。

吳崢提到，整個申請提高容積率的過程，經過最高行政法院判決定讞「於法並無違誤」。參酌了同等級醫院的土地使用強度、兒童急重症專科醫療及孕婦照護需求一條龍的婦幼醫療服務等，符合提升兒童醫療品質的「公益性」。

吳崢質疑，再說一次，最高行政法院認證，提升兒童醫院的容積率是為了滿足新竹市民醫療需求的「公共利益」！民眾黨喜歡說「計利當計天下利」，請問柯文哲在任內違法放送20%的容積獎勵給威京小沈，台北市民享受了什麼公共利益？民眾黨確定要為了在政治上幫阿北轉移焦點，不惜和新竹的家長與兒童作對？

吳崢認為，如果真的要這樣搞，不要忘了，民眾黨在新竹市已經執政將近兩年，連新竹市政府在最高行政法院勝訴的代表人都還是高虹安。現在如果認為有問題，代理市長邱臣遠大可直接清查。

最後，吳崢強調，民眾黨的戰狼戰術越走越遠，不斷擴大戰場。上禮拜才為了「現在是怎樣」事件和第一線新聞工作者們開戰，現在陳智菡又要拿大新竹地區的兒童醫療來祭旗，這到底是在救阿北還是在害阿北？這操作真的看不懂。

▼吳崢澄清新竹市立兒童醫院容積率，反擊陳智菡造謠。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

▼ 民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

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