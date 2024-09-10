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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白稱柯文哲「示現菩薩」、「台灣曼德拉」　王婉諭：民眾黨邪教化

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】活動。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨日前舉行首場街頭宣講活動聲援。時代力量黨主席王婉諭9日表示，民眾黨用「示現菩薩」、「台灣曼德拉」來形容柯文哲，把一個因為自身行為而接受司法調查的嫌疑犯，造神成一個承受苦難的偉大領袖，一個政治良心犯，「或許金句連發引人發笑，但是請大家嚴肅看待民眾黨的邪教化」。

王婉諭表示，民眾黨以司法正義為名，實則追求「私法正義」，毫無保留，全黨力挺一個有圖利、收賄嫌疑的黨主席。綜觀台灣民主化的政治史，從來沒有一個政黨像民眾黨這麼瘋狂，毫無民主法治觀念，要求總統賴清德干預司法釋放柯文哲，他們超譯歷史，消費國民黨威權體制下的受難者，把民選的少數政府，不倫不類的比擬為威權體制、新黨國、綠色恐怖。

王婉諭直言，民眾黨用哭腔來召喚仇恨，用反智來對抗理性，用民主的語言來詆毀民主。她痛批，他們篩選片面資訊、形塑陰謀論，攻擊所有不屬於他們的資訊源，阻隔外界資訊，製造邪教的元宇宙。把柯文哲釘上十字架，讓擅長操弄資訊、餵養仇恨的「祭司」黃國昌登台，只為了控制支持者的心靈，借此奪取政治權力。

對於民眾黨所作所為，王婉諭直言，「就是所有邪教組織、所有新納粹主義政黨用的那一套」，他們不只衝撞台灣的民主制度，更是拿支持者的信任，來傷害支持者的身心。

王婉諭呼籲，如果身邊的親朋好友，因為民眾黨的煽動陷入焦慮，情緒起伏大，請用溫和的方式，讓他看看外面的世界，聽聽外界的聲音；如果他實在聽不進去，那就請帶他去外面走走，暫時遠離政治訊息，用陪伴來消弭被刻意激起的仇恨，「因為，他們都是我們的同胞，相信理性能沖散仇恨，相信知識能戳破謊言，好好與異溫層對話，這大概是我們現階段最重要的一件事。」

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