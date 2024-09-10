小草正妹上台挺阿北　雞排妹「收到實情」緊急發聲：請求大家刪文

▲「小草正妹」上台發言，因中英文夾雜的「晶晶體」引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案遭羈押禁見，現已被移送至土城看守所。為此，民眾黨於8日集結支持者，抗議司法不公。活動過程中，一位短髮小草正妹拿著麥克風，中英夾雜「晶晶體」發言力挺柯文哲，立即成為熱議焦點。然而，「雞排妹」鄭家純呼籲：若曾經發佈、轉發這位女孩在台上的影片，或有發布開玩笑的留言，請刪除相關內容。

鄭家純今（10）日在臉書發文：「有件嚴肅的事情想跟大家說，是關於前幾天民眾黨活動上那位講英文的短髮女生。」

▲「雞排妹」鄭家純發文 。（圖／翻攝鄭家純臉書）

鄭家純說明，一位她非常信任的人，因為非常擔心，告知了一些實情。內容因隱私無法透露，但在這邊她想呼籲，「如果有發布或轉發她在台上的影片，或是曾對她有開玩笑的留言，如果不造成你的困擾，請刪除。謝謝大家。」鄭家純進一步強調，「這跟聖母病什麼的沒關係，我願意用長期累積的信用，來請求大家刪文。」

事實上，民眾黨立法院黨團主任陳智菡曾發聲力挺這位小草正妹，痛斥活動還沒結束就有網路霸凌，大呼「拜託～人家敢站上肥皂箱拿起麥克風講話，比那些只會在鍵盤上逞英雄的酸民強多了」。陳智菡認為這位正妹勇敢自信就是美，喊聲力挺「加油！我們挺妳！」

◎未經判決確定，應推定為無罪。