柯文哲不抗告「壓力丟檢調」　黃國昌喊理解尊重：大家都盼柯提抗告

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案，第一次被無保請回，但5日被裁定羈押禁見，9日透過律師聲明表達不抗告；據了解，黨內曾有人勸柯文哲提抗告，但柯態度堅定，要把壓力丟給檢調「盡量查」，才不提抗告。而民眾黨立委黃國昌10日也證實，其實大家都希望柯提抗告，但理解尊重。

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨團10日上午9時在黨團辦公室開會討論新會期預算，針對柯文哲不抗告的決定，黃國昌受訪時表示，其實大家都希望柯文哲提抗告，但必須要說的是，「主席的決斷，大家都理解、尊重，且都支持」。

據了解，召開第二次羈押庭前夕，黨內就有人勸柯文哲，如果被裁定羈押禁見的話，要提出抗告自證清白，但從柯文哲昨透過律師的聲明顯示，柯仍依個人意志不提抗告。民眾黨內人士透露，對於柯文哲的決定，黨內也只能選擇「尊重」，畢竟柯不是法律人，只是從政治思維去思考，「與其這樣進出、關押、疲勞動員，不如查什麼就盡量查，別浪費時間與唇舌了」。

黨內人士指出，柯文哲某種程度是想把壓力丟給檢方，而且心態滿堅定，畢竟柯已認為此案是政治事件，那就也用政治層級作回應，但這確實帶來不小的政治風險，「畢竟人在看守所裡面，等於是與世界隔絕、跟民眾黨斷聯，而人在看守所外面的話，更有自證清白的方法」。

不過，由於京華城案複雜，一般人普遍無法理解細節，加上民眾黨多次喊出「今天柯文哲、明天任何人」，風向已從「弊案」轉成「政治案」，外界只能直觀地覺得「司法不公」，因此黨內也能理解，柯文哲個人堅定採取的「不抗告」策略，並非完全錯誤。