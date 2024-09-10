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新畫面曝！越南橋梁爆巨響坍塌人車墜河　獲救者：橋晃1秒就垮了

▲▼ 摩羯重創越南，富壽省一座大橋斷裂。（圖／達志影像／美聯社）

▲富壽省交通要道峰洲橋（Phong Chau）坍塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

颱風摩羯雖然已減弱成熱帶性低氣壓，但持續帶來豪雨引發土石流與洪水，官媒指出，死亡人數已增至64人，其中富壽省交通要道峰洲橋（Phong Chau）坍塌，過半橋面掉進河中，至今仍有13人失蹤。越共中央總書記、國家主席蘇林已指示全力救災。

▲▼ 越南富壽省交通要道峰洲橋（Phong Chau）坍塌。（圖／翻攝自X）

▲獲救者透露，在橋梁坍塌之前，有聽到一聲巨響。（圖／翻攝自X）

越南快訊報導，峰洲橋9日上午10時左右坍塌，至少10輛車、2輛機車連帶落水，至今3人獲救，但仍有另外13人失蹤。依據行車紀錄器畫面，當大橋崩塌的那一刻，一輛大卡車來不及閃躲落水，後方機車騎士驚險躲過一劫。外傳這輛大卡車隨即被強勁水流沖走。

▲▼ 摩羯重創越南，大橋垮掉。NNN（圖／翻攝自X）

▲大卡車來不及反應墜河，外傳隨即被強勁水流沖走。（圖／翻攝自X）

50歲男子Phan Truong Son是其中一名落水的獲救者，目前正在醫院接受治療。他透露，當時有先聽到一聲巨響，還沒反應過來，他與他的機車瞬間落水，用盡全身力氣游到水面，累到幾乎無法呼吸，以為可能無法倖存，但仍設法抓住香蕉樹浮在水面上，被附近船隻救起。

另外一名33歲獲救者Nguyen Minh Hai透露，當時他騎車載著Bui Quy Trong過橋，突然發現橋開始搖晃，僅僅一秒鐘後就垮掉，「我們和機車一起墜河，出於本能，我緊緊抓著機車把手，Bui Quy Trong仍在機車後座上」，大約10秒鐘後，兩人掉落在橋墩的位置，躺在彼此身上，並在當地人的協助之下幸運獲救。

▲▼ 摩羯重創越南，富壽省一座大橋斷裂。（圖／達志影像／美聯社）

▲峰洲橋過半橋面坍塌掉進河中。（圖／達志影像／美聯社）

Bui Quy Trong也說，事發之前身後傳來一聲巨響，還來不及轉身查看就墜河，「我以為要死了，但幸運的是，機車被橋梁卡住，距離湍急水流約4至5公尺遠」。

事發之後，軍方部署多艘船隻沿著河岸救人，並與當地警方協調派遣救援船隻，但強勁水流為營救行動帶來挑戰。軍方表示，確切的死亡人數以及失蹤人數尚待釐清，因為相關影像並未清楚顯示每一輛車上的人數。

富壽省交通部門表示，摩羯引發的暴雨與洪水導致沱江（Red River）水位上升，湍急水流改變大橋周邊河床地形，造成其中一個橋墩坍塌。越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）抵現場指導救援工作時稱，在討論建造新橋之前，正考慮搭建浮橋，確保交通流量並限制水路交通。越南當局已封鎖峰洲橋並展開相關調查。

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