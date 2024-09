新畫面曝！越南橋梁爆巨響坍塌人車墜河　獲救者：橋晃1秒就垮了

▲富壽省交通要道峰洲橋(Phong Chau)坍塌。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

颱風摩羯雖然已減弱成熱帶性低氣壓,但持續帶來豪雨引發土石流與洪水,官媒指出,死亡人數已增至64人,其中富壽省交通要道峰洲橋(Phong Chau)坍塌,過半橋面掉進河中,至今仍有13人失蹤。越共中央總書記、國家主席蘇林已指示全力救災。

▲獲救者透露,在橋梁坍塌之前,有聽到一聲巨響。(圖/翻攝自X)

越南快訊報導,峰洲橋9日上午10時左右坍塌,至少10輛車、2輛機車連帶落水,至今3人獲救,但仍有另外13人失蹤。依據行車紀錄器畫面,當大橋崩塌的那一刻,一輛大卡車來不及閃躲落水,後方機車騎士驚險躲過一劫。外傳這輛大卡車隨即被強勁水流沖走。

▲大卡車來不及反應墜河,外傳隨即被強勁水流沖走。(圖/翻攝自X)

50歲男子Phan Truong Son是其中一名落水的獲救者,目前正在醫院接受治療。他透露,當時有先聽到一聲巨響,還沒反應過來,他與他的機車瞬間落水,用盡全身力氣游到水面,累到幾乎無法呼吸,以為可能無法倖存,但仍設法抓住香蕉樹浮在水面上,被附近船隻救起。

另外一名33歲獲救者Nguyen Minh Hai透露,當時他騎車載著Bui Quy Trong過橋,突然發現橋開始搖晃,僅僅一秒鐘後就垮掉,「我們和機車一起墜河,出於本能,我緊緊抓著機車把手,Bui Quy Trong仍在機車後座上」,大約10秒鐘後,兩人掉落在橋墩的位置,躺在彼此身上,並在當地人的協助之下幸運獲救。

▲峰洲橋過半橋面坍塌掉進河中。(圖/達志影像/美聯社)

Bui Quy Trong也說,事發之前身後傳來一聲巨響,還來不及轉身查看就墜河,「我以為要死了,但幸運的是,機車被橋梁卡住,距離湍急水流約4至5公尺遠」。

事發之後,軍方部署多艘船隻沿著河岸救人,並與當地警方協調派遣救援船隻,但強勁水流為營救行動帶來挑戰。軍方表示,確切的死亡人數以及失蹤人數尚待釐清,因為相關影像並未清楚顯示每一輛車上的人數。

富壽省交通部門表示,摩羯引發的暴雨與洪水導致沱江(Red River)水位上升,湍急水流改變大橋周邊河床地形,造成其中一個橋墩坍塌。越南副總理胡德福(Ho Duc Phoc)抵現場指導救援工作時稱,在討論建造新橋之前,正考慮搭建浮橋,確保交通流量並限制水路交通。越南當局已封鎖峰洲橋並展開相關調查。

The 375-meter Phong Chau bridge, which spans the Red River in northern Phu Tho province, collapsed after Typhoon Yagi struck the region, causing flash floods and landslides.#Yagi #Vietnam pic.twitter.com/L1QXE4et8S