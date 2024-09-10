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社會 社會焦點 保障人權

北市男邊喝酒邊騎微型電動車　拒酒測挨罰4800元+扣車

記者張君豪／台北報導

北市南港警分局警員8月25日21時30分執行巡邏，行經忠孝東路與永吉路口，發現謝姓男子（48歲）邊騎微型電動二輪車邊喝酒，警員上前發現他渾身酒氣，但謝男拒絕酒精檢測，員警依法對其開出新台幣4800元的拒測罰單，並當場移置保管該微型電動二輪車。

▲謝男邊喝酒邊騎電動二輪車遭警方盤查開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲謝男邊喝酒邊騎電動二輪車遭警方盤查開罰。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

謝男遭攔查後向警方表示，他剛洗好澡，出來騎車兜風晃晃、喝喝酒，不料馬上遭到攔查，但謝男邊騎電動二輪車邊喝酒誇張行徑，仍有致使他人危險問題。

▲謝男邊喝酒邊騎電動二輪車遭警方盤查開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

警員依規定告知男子酒測相關程序、及微型電動二輪車拒測法律效果，男子最終選擇拒測，被依違反《道路交通管理處罰條例》73條3項開罰新台幣4800元，並移置保管該微型電動二輪車。

警方藉此案例呼籲，酒後騎乘微型電動二輪車上路，經檢驗酒測值超標達0.15以上至0.24以下者，依道交條例可處新台幣1,200元以上2,400元以下罰鍰；若酒測值達0.25以上，則觸犯《刑法》第185條之3「公共危險罪」。警方將加強查緝不法，守護民眾安全。

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