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炎炎夏日就要這樣玩！麥香檸檬紅茶爽快賽清涼抗暑　台北福隆沙灘等你來挑戰！

消費中心／綜合報導

夏天最適合什麼？當然是一口冰涼的飲料！尤其是在海邊玩得盡興時，來杯冰爽飲料更是舒暢無比，為了讓大家感受這種沁涼的快感，麥香檸檬紅茶特別在台北福隆沙灘舉辦了「麥香檸檬紅茶爽快無敵」挑戰賽！活動邀請主持人家齊和蔡菜一起參加，與現場民眾同台較量，進行三關PK，看誰能以最高分完成挑戰，勝利者將贏得麥香好禮，還能品嚐酸甜的麥香檸檬紅茶，讓你在炎炎夏日中輕鬆抗「暑」！

麥香檸檬紅茶,台北福隆沙灘,挑戰賽（圖／翻攝自影片）

第一關「麥香套圈圈」考驗的是眼力和準度！場地上擺滿了30瓶密度不一的飲料產品，兩組參賽者需要使用呼拉圈來投擲套中飲料，每人只有一次投擲機會，套中最多產品的組別即可獲勝，由民眾隊率先出擊，他們手法精準，套中最多的正是分數佔比最高的麥香檸檬紅茶及其他飲料，一次就拿下10分，取得了領先優勢，輪到家齊和蔡菜上場時，場面變得更加緊張刺激，因為他們不僅要投擲，還要應付來自民眾隊的水槍攻擊，儘管他們專心應戰，最終也只套中了麥香檸檬紅茶，拿下6分，僅以些微差距輸掉了第一關，「沒想到民眾隊這麼強！」家齊笑著說：「我們要加把勁了！」

▲▼麥香檸檬紅茶,台北福隆沙灘,挑戰賽。（圖／麥香檸檬紅茶提供）

接著進行的是第二關「麥香檸檬丟擲賽」，考驗的是速度和準確度！挑戰者需要在水池中找出黃檸檬，並將代表黃檸檬的牌丟向標靶，規則是，丟中檸檬片得0分、一顆檸檬得1分、兩顆檸檬得2分，在30秒內得分最高者勝出。上一關輸掉的家齊鬥志高昂，這回決心全力以赴，他甚至對蔡菜開玩笑地說：「這局要認真丟，不然輸了真的會把你丟出去！」比賽開始後，主持人故意用清涼消暑的麥香檸檬紅茶干擾民眾隊：「消暑的檸檬紅茶～很好喝喔～」、「要不要來一口～」但民眾隊頂住壓力，不為所動，成功拿下7分。輪到主持人隊時，蔡菜剛丟幾球，就被冰涼水中的麥香檸檬紅茶吸引了注意力，忍不住拿起麥香檸檬紅茶直接開喝，只剩家齊一人努力奮戰，最終只拿到3分，非常想贏卻無法如願的家齊，也忍不住拿起麥香檸檬紅茶大口灌下，並笑著說：「你們知道為什麼要先喝一口嗎？因為輸了火氣太大啊！」

▲▼麥香檸檬紅茶,台北福隆沙灘,挑戰賽。（圖／麥香檸檬紅茶提供）

最後一關是與民眾進行的翻瓶挑戰賽，考驗的是團隊合作和運氣！兩組需要一起暢飲麥香檸檬紅茶，喝到適當的量時翻轉瓶子，讓麥香成功站立在桌上，只要有一人成功翻瓶，即可獲得勝利。比賽開始後，每個人都使勁喝下一大口後開始嘗試翻瓶，蔡菜一邊試一邊開玩笑道：「先這樣試試看，不行也沒辦法。」沒想到話音剛落，她就順利翻瓶成功！兩位主持人開心得不行，立刻與成功翻瓶合照，終於在連輸兩關後扳回一城，家齊激動地說：「我好感動喔！」這場緊張刺激的活動最終由民眾組以2比1的成績贏得最後大獎——「麥香檸檬紅茶一箱」！

▲▼麥香檸檬紅茶,台北福隆沙灘,挑戰賽。（圖／麥香檸檬紅茶提供）

經過一系列有趣的闖關遊戲後，蔡菜和家齊之間建立了深厚的革命情感。蔡菜感性地表示：「我真的沒想到自己能過關！」而家齊也放下心防，開玩笑地說：「其實我以為你今天會拖後腿，沒想到最後是你拯救了主持組，讓我們沒有輸得那麼慘」，在整個過程中，蔡菜喝了不少麥香檸檬紅茶，她笑說：「我覺得是麥香檸檬紅茶給了我力量！」如果你也想感受這份清涼與爽快，即日起至9/15，每週六日快來台北福隆沙灘挑戰「麥香檸檬紅茶爽快賽」~不僅好拍，還很好玩喔！

麥香檸檬紅茶,台北福隆沙灘,挑戰賽（圖／翻攝自影片）

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