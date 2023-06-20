　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

合歡山端午連假辦千人單車賽...網友罵翻　南投縣府：下不為例！

▲▼ 。（圖／2023 TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽）

▲端午連假期間將舉辦自行車挑戰賽，引發網友怒火砲轟「準備塞爆了」 。（圖／2023 TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽）

記者蔡怡萍／南投報導

由桃園市鐵人運動協會主辦的「2023-TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」，路線從南投埔里城假日觀光夜市開始，一路騎上清境農場、抵達終點合歡山武嶺停車場，時間為6月24日清晨到下午1點結束，但公告一出卻讓網友罵翻，原因是比賽日期剛好是4天連假的第3天，「準備通通塞到爆」。南投縣府對此回應，為避開高山杜鵑花季，只好在連假期間辦理，已請主辦單位務必做好安全疏導，並強調「下不為例」。

端午4天連假即將到來，而桃園市鐵人運動協會主辦、以及立法委員魯明哲辦公室、許淑華辦公室協辦的「TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」選在南投埔里往武嶺的路線舉行，全程55公里，爬升2806公尺，沿途可欣賞多種壯麗的自然景色變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但舉辦時間選在24日端午連假期間，臉書「中橫路況交通資訊站」特別發文提醒，出遊民眾要多加注意行車與參賽者安全，表示「因逢端午連假外出旅遊車潮較多 、停車場車位若不足造成道路壅塞 ，請勿任意違停佔用車道影響通行 ，為顧及活動參賽者與用路人安全 ，請當天行經該路段務必小心慢行」，且「狹窄路段請留意禮讓並放慢車速」。

▲▼ 2011年武嶺自行車賽塞爆。（圖／中橫路況交通資訊站）

▲有網友翻出在2011年舉辦武嶺自行車賽時塞爆畫面。（圖／翻攝中橫路況交通資訊站）

但消息一出，卻引發網友傻眼狂罵，千人的自行車比賽卻在連假出遊車潮多時進行，紛紛飆罵「有夠糟糕的民意代表、邪會，為了自己的方便，犧牲多數人的權利！」、「預期可見到時候又是人馬雜沓的一場災難」、「明知道連假中橫一定塞……還去喬活動」、「準備塞爆了！」

對此，南投縣政府回應，有關這次自行車挑戰賽活動，主辦單位均有依規定申請，且通過公路總局路權單位審查通過及道安會報通過。而主辦單位也坦承疏忽，先前為避開高山杜鵑花季，選在6月24日連假期間辦理，確實與大量遊客造成衝擊，縣府強調已通知主辦單位當天務必做好人車安全疏導維護及管制措施，爾後將禁止連續假期期間舉辦任何賽事。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
工業電腦大廠驚爆內鬼　專員盜用上億
快訊／《炮仔聲》男星妻淚訴「遭已婚八點檔一哥強抱」
13歲學生遭補習班狼師「連續性侵3年」！他還在教書
獨／偵辦竊密卻性騷　美魔女教授還原現場
合歡山端午連假辦千人單車賽...網罵翻　南投縣府：下不為例！
放話「1年沒追到籃籃」請吃雞排！　本人大方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多A肝莓爆1疑似感染個案！50多歲女檢驗「弱陽性」等14天後再驗

3大傳染病高原期！腸病毒率先下降　仍添1名2歲童重症併發腦炎

好市多A肝莓報告「6資料待補」　食藥署：確認安全前持續暫停輸入

用毛小孩威脅！婦團揪家暴法漏洞　呼籲庇護所應設「寵物安置」

合歡山端午連假辦千人單車賽...網友罵翻　南投縣府：下不為例！

LINE「11款免費貼圖」限時下載！隱藏版小水豚、香菇妹超Q

3歲女童高燒5天...X光一照已肺浸潤　醫警告：5大魔王病毒正肆虐

愛吃生魚片！30歲女卵巢早衰停經　醫一檢查驚：體內重金屬超標

想買「超低能蛋白」店員愣住！真相笑噴　一票也看錯：真的會重組

2大凶星發威！命理師警告「MeToo醜聞將連爆半年」：3種人注意

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

好市多A肝莓爆1疑似感染個案！50多歲女檢驗「弱陽性」等14天後再驗

3大傳染病高原期！腸病毒率先下降　仍添1名2歲童重症併發腦炎

好市多A肝莓報告「6資料待補」　食藥署：確認安全前持續暫停輸入

用毛小孩威脅！婦團揪家暴法漏洞　呼籲庇護所應設「寵物安置」

合歡山端午連假辦千人單車賽...網友罵翻　南投縣府：下不為例！

LINE「11款免費貼圖」限時下載！隱藏版小水豚、香菇妹超Q

3歲女童高燒5天...X光一照已肺浸潤　醫警告：5大魔王病毒正肆虐

愛吃生魚片！30歲女卵巢早衰停經　醫一檢查驚：體內重金屬超標

想買「超低能蛋白」店員愣住！真相笑噴　一票也看錯：真的會重組

2大凶星發威！命理師警告「MeToo醜聞將連爆半年」：3種人注意

議員壓倒性通過派對門報告　英前首相強生遭「逐出」國會

楊敬敏婚外情風波請辭　職籃工會理事長曾文鼎接任

三菱「大改款全球戰略皮卡」7／26亮相　瞄準對手Ranger、Hilux

Jennie十八禁美劇「開腿摸三角地帶」　交纏男舞者最新大尺度畫面曝

好市多A肝莓爆1疑似感染個案！50多歲女檢驗「弱陽性」等14天後再驗

200天鵝誤闖罌粟花田！意外染毒「吃光5公頃花芽」　每天嗨到飛不起

已婚八點檔一哥趁機強抱！　《炮仔聲》男星妻淚訴：現連尪都怕

快訊／新北公寓裝修爆意外！屋主幫拉吊掛水泥　3樓墜地命危

雙重不倫超刺激！《我們之間》「人夫直球對決」瑛太嗆Akira師弟：她是我老婆

43歲金泰希簡直「凍齡天花板」！同框小11歲林智妍沒輸被讚爆

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

生活熱門新聞

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

何則文被控性侵　合夥人曝曾誘拍裸照

演藝圈清流還有他！網友笑虧「拈花惹草」

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

黃子佼「為什麼崩潰」？網揭關鍵原因

拍性感蘿莉照　黃子佼起生理反應！受害女嚇哭

RF健身房被爆惡意倒閉！「FB、IG全清空」

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

黃子佼「2個超頂優點」難以取代！網秒點頭

黃子佼毀滅式自白　一張圖解「13藝人內幕！還有未爆彈？

戲曲演員李文勳遭爆！半夜脫學生褲性侵

清醒卻無法言語　醫分析選擇性緘默症發生3大原因

更多熱門

相關新聞

端午訂房率最高72%！到南部出遊比宜花東多　2圖看國道地雷路段

端午訂房率最高72%！到南部出遊比宜花東多　2圖看國道地雷路段

端午4天連假周四(22日)開跑，根據訂房資料顯示，宜花東連假期間訂房率達67%，南部訂房也有72%滿，預估各地將湧現大量旅遊車潮，高公局也公布端午疏運期間共49處易塞地雷路段。

端午首波車潮明湧現！國5防堵到午夜　連假首日最塞「爆量1.4倍」

端午首波車潮明湧現！國5防堵到午夜　連假首日最塞「爆量1.4倍」

限時8天！超商咖啡飲品下殺買5送2

限時8天！超商咖啡飲品下殺買5送2

端午連假　停止受理汽車檢驗服務

端午連假　停止受理汽車檢驗服務

只有5天！超商咖啡「只要10元」爽喝

只有5天！超商咖啡「只要10元」爽喝

關鍵字：

武嶺自行車挑戰賽端午連假塞車罵翻

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

知名連鎖幼兒園「暴力管教」　家長炸鍋列12罪狀

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面