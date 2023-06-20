合歡山端午連假辦千人單車賽...網友罵翻　南投縣府：下不為例！

▲端午連假期間將舉辦自行車挑戰賽，引發網友怒火砲轟「準備塞爆了」 。（圖／2023 TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽）



記者蔡怡萍／南投報導

由桃園市鐵人運動協會主辦的「2023-TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」，路線從南投埔里城假日觀光夜市開始，一路騎上清境農場、抵達終點合歡山武嶺停車場，時間為6月24日清晨到下午1點結束，但公告一出卻讓網友罵翻，原因是比賽日期剛好是4天連假的第3天，「準備通通塞到爆」。南投縣府對此回應，為避開高山杜鵑花季，只好在連假期間辦理，已請主辦單位務必做好安全疏導，並強調「下不為例」。

端午4天連假即將到來，而桃園市鐵人運動協會主辦、以及立法委員魯明哲辦公室、許淑華辦公室協辦的「TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」選在南投埔里往武嶺的路線舉行，全程55公里，爬升2806公尺，沿途可欣賞多種壯麗的自然景色變化。

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但舉辦時間選在24日端午連假期間，臉書「中橫路況交通資訊站」特別發文提醒，出遊民眾要多加注意行車與參賽者安全，表示「因逢端午連假外出旅遊車潮較多 、停車場車位若不足造成道路壅塞 ，請勿任意違停佔用車道影響通行 ，為顧及活動參賽者與用路人安全 ，請當天行經該路段務必小心慢行」，且「狹窄路段請留意禮讓並放慢車速」。

▲有網友翻出在2011年舉辦武嶺自行車賽時塞爆畫面。（圖／翻攝中橫路況交通資訊站）



但消息一出，卻引發網友傻眼狂罵，千人的自行車比賽卻在連假出遊車潮多時進行，紛紛飆罵「有夠糟糕的民意代表、邪會，為了自己的方便，犧牲多數人的權利！」、「預期可見到時候又是人馬雜沓的一場災難」、「明知道連假中橫一定塞……還去喬活動」、「準備塞爆了！」

對此，南投縣政府回應，有關這次自行車挑戰賽活動，主辦單位均有依規定申請，且通過公路總局路權單位審查通過及道安會報通過。而主辦單位也坦承疏忽，先前為避開高山杜鵑花季，選在6月24日連假期間辦理，確實與大量遊客造成衝擊，縣府強調已通知主辦單位當天務必做好人車安全疏導維護及管制措施，爾後將禁止連續假期期間舉辦任何賽事。