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太平洋盃自行車挑戰賽新增免費親子組　線上報名12／1截止

▲▼太平洋盃自行車挑戰賽額外加開免費親子組，已開放線上報名。（圖／花蓮體育會提供資料照片，下同）

▲▼太平洋盃自行車挑戰賽額外加開免費親子組，已開放線上報名。（圖／花蓮體育會提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

即將在12月16日登場的2023花蓮太平洋盃自行車挑戰賽額外加開免費親子組，即日起至12月1日中午十二點止受理線上報名，意者請至https://forms.gle/8PtnPbak9hkJbutw9填寫報名表單。花縣體育會表示，詳細資訊可參閱表單內容，參加活動者需自備單車，現場無租借服務。

太平洋海岸景致一直是吸引遊客前來的珍貴資產，由花蓮縣體育會、中華民國自行車騎士協會主辦，並由花蓮縣體育會自由車委員會承辦的2023 Hualien Pacific Ocean Cycling Race花蓮太平洋盃自行車挑戰賽，就是依著花蓮最美海岸線而辦理的自行車騎乘活動，這項活動將在12月16日暢騎台11海岸公路，除了「菁英競賽」、「全民挑戰」之外，還特別額外規劃「親子騎遊」的單元，體育會希望結合全家出門，爸爸、媽媽參加競賽、挑戰自我，爺爺、奶奶則帶著孫兒們隨著協會專業領隊走訪美麗濱海景色，實現親子全家福共同參與的單車嘉年華會概念，藉由騎乘單車認識花蓮之美及自然生態美景，也讓親子共同享樂於大自然的懷抱中。

▲▼太平洋盃自行車挑戰賽額外加開免費親子組，已開放線上報名。（圖／花蓮體育會提供資料照片，下同）

親子騎遊單元訂於12月16日星期六在花蓮南濱太平洋公園集合出發，循濱海自行車道前往新天堂樂園，再折返回到出發處，路線來回為10公里，參與人數預計四百人，凡參加者提供運動毛巾與餐盒。花蓮縣體育會提醒，報名前請自行衡量身體狀況，不適合騎乘者，請勿報名。

參加者請自備單車以及雨具，若遇大雨則會視天氣預報延期。若欲洽詢相關資訊可撥花蓮縣體育會電話：（03）8560972蔡小姐。

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