實戰「SWAG百人口爆挑戰賽」滿滿嘉明味！　勇者曝心得：成就解鎖

▲原PO分享參賽心得。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

成人直播平台SWAG日前舉辦「台日經典女優大對決─百人口爆挑戰賽」，還找來前AV男優加藤鷹主持，一名實際參加「被口爆」的男網友，上場前被叫去簾子裡DIY，等到硬了才可以上場，一進到攝影棚，濃濃的「嘉明味」充斥整個空間，過程很忙碌但有秩序，貼文一出網友直呼「台灣汁光！」

原PO在PTT發文，「有聽大家的話，前幾天不太吃海鮮跟肉，也有禁尻一陣子」，每個人都有交1個月內的性病報告，若還是擔心的話，在現場也可以選擇帶套上，「但我是沒有啦，畢竟就是難得機會」。

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原PO表示，每個人都有自己的編號，工作人員會叫號碼，輪流到另一個地方備戰，「備戰過程是一次會叫兩個男生，去簾子裡面看片打手槍，因為沒有人有時間等你現場硬起來，因此你會跟另一個男生在同一個空間看片打手槍，算是另一種成就解鎖？」

▲台日AV女優「聯口」合作，挑戰百人口爆挑戰賽。（圖／翻攝自SWAG IG）



原PO表示，Cue上場的速度有快有慢，有些人因為壓力大，一直軟趴趴，「我隔壁那個就是，一直被工作人員問硬了嗎？硬了嗎？可以上了嗎？」。原PO回憶，「一進去很明亮但是很臭，感覺就是滿滿的洨味」，因為女優在拚翻桌率，所以SOP都是上去、射出、下面一位，「真的射不出來的，女優就會喊Pass、下面一位」。原PO當天也有看到加藤鷹本人，「現場看真的比螢幕上老好多」。

原PO坦言，不需要擔心別人怎麼看你，畢竟大家來到這都是同一個目的，「幫我的那個女生我就一直死盯著她。反正來都來了，不看白不看，之後也許都沒機會了」。

貼文一出，掀起網友討論，「勇者，先推再說，感謝分享」、「勇者，台灣汁光」、「螢光幕前感覺真的會軟啊」、「這種如果被Pass其實會蠻幹的吧，但一下就繳械也會被笑」、「分享經驗給推」、「我比較好奇，所以你有很快出來嗎」、「這個壓力太大，我覺得我沒辦法」、「一點氣氛也沒有怎麼硬，感覺像工廠作業」。