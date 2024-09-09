貝碧佳估周三成颱！低壓雨彈周末報到「北、東有雨」

▲受到低氣壓影響，北部、東半部降雨持續到明天，周五又有一波低氣壓接近，降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，受到低氣壓影響，降雨持續到明（10日）天，周三低氣壓遠離，但周五到下周一另一波低氣壓接近，各地都有降雨機會，下周二中秋節北部及東半部有短暫陣雨，另第13號颱風「貝碧佳」最快周三生成，預估朝琉球移動，對台灣無直接影響。

氣象署預報員黃恩鴻表示，低氣壓影響，迎風面北部、東北部有局部短暫陣雨，且有較大雨勢，降雨從今晚持續到明天上午，明天下半天雨勢趨緩，花蓮有零星短暫陣雨，中南部及台東多雲到晴，午後中南部及各山區有短暫雷陣雨，但雨勢較今天來的小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周三低氣壓逐漸遠離，將是未來一周天氣最穩定的一天，各地多雲到晴，僅中南部近山區午後有局部短暫陣雷雨。周四水氣偏多，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，西半部大致多雲到晴，午後也有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提到，周五到下周一另一波低氣壓接近，北部、東半部會有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地可能有局部短暫陣雨，尤其周五、周六，中南部的午後雷陣雨較明顯。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

近期熱帶系統的發展，黃恩鴻指出，近日有個熱帶擾動有機會發展為熱帶性低氣壓，甚至不排除發展為第13號颱風「貝碧佳」，預估往西北方向朝琉球移動，對台灣沒有直接影響，但帶來水氣與低壓環流為台灣帶來降雨。

黃恩鴻說，下周二中秋節有另一個熱帶擾動有機會發展，目前模式預報較分歧，是否發展為颱風還要再觀察，但因低氣壓環境帶來水氣較多，北部、東半部有局部短暫陣雨，尤其桃園以北降雨機率高，超過一周天氣預報的不確定性高，仍要觀察。