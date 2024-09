大橋垮掉「10車多人墜河」畫面曝光　摩羯襲越南暴增至59死

▲富壽省一座大橋斷裂。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

颱風摩羯重創越南,依據官方媒體9日最新災情死傷統計,富壽省一座大橋垮掉、高平省一輛載著20人的巴士遇上山崩被沖走,迄今至少奪走59條人命。在大橋垮掉的事故中,經初步調查,約有10輛汽車與2輛機車墜入河中,落水騎士透露,事發當下感覺已經要被淹死在河底,後來設法抓住一根漂浮的香蕉樹,浮在水面上獲救。

▲大卡車也墜入河中。(圖/翻攝自X)

美聯社、越南快訊報導,富壽省(Phu Tho)橫跨沱江的峰州大橋(Phong Chau Bridge)垮掉,當局緊急展開救援,據傳有10輛汽車與卡車以及2輛機車墜入河中,至今已有3名落水者獲救送醫,但仍有13人失蹤。

50歲騎士Pham Truong Son向越南快訊透露,當時他正在大橋上騎著機車,突然聽到一陣巨響,但在意識到發生什麼事之前,就墜入河中,「我當時感覺自己好像被淹死在河底」,後來設法游泳抓住一根漂浮的香蕉樹,浮在水面上獲救。

