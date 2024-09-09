大橋垮掉「10車多人墜河」畫面曝光　摩羯襲越南暴增至59死

▲富壽省一座大橋斷裂。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

颱風摩羯重創越南，依據官方媒體9日最新災情死傷統計，富壽省一座大橋垮掉、高平省一輛載著20人的巴士遇上山崩被沖走，迄今至少奪走59條人命。在大橋垮掉的事故中，經初步調查，約有10輛汽車與2輛機車墜入河中，落水騎士透露，事發當下感覺已經要被淹死在河底，後來設法抓住一根漂浮的香蕉樹，浮在水面上獲救。

▲大卡車也墜入河中。（圖／翻攝自X）

美聯社、越南快訊報導，富壽省（Phu Tho）橫跨沱江的峰州大橋（Phong Chau Bridge）垮掉，當局緊急展開救援，據傳有10輛汽車與卡車以及2輛機車墜入河中，至今已有3名落水者獲救送醫，但仍有13人失蹤。

50歲騎士Pham Truong Son向越南快訊透露，當時他正在大橋上騎著機車，突然聽到一陣巨響，但在意識到發生什麼事之前，就墜入河中，「我當時感覺自己好像被淹死在河底」，後來設法游泳抓住一根漂浮的香蕉樹，浮在水面上獲救。

At least 13 people missing after bridge collapse in #PhuTho provincehttps://t.co/ozV3K8HBWt pic.twitter.com/3DgReKHSXg — Viet Nam Government Portal (@VNGovtPortal) September 9, 2024



高平省（Cao Bang）一輛載著20人的巴士9日遇上山崩，整台車被土石推入氾濫河水之中，儘管救援人員緊急出動，但崩落的土石阻擋前往事發地點的道路。

Cao Bằng: Một chiếc xe khách chở theo hàng chục người bị một phần quả đồi sạt lở và vùi lấp, rồi sau đó tiếp tục bị lũ cuốn trôi..

Thông tin ban đầu, xe khách gặp nạn là loại 16 chỗ. Khi tới vị trí bị nạn, xe dừng chờ nhiều giờ ở khu đất trống… pic.twitter.com/Aj2d5GNY2V — Tran Thai Hoa (@Tran_Thai_Hoa) September 9, 2024

摩羯颱風7日登陸越南，是數十年來侵襲越南的最強颱風，雖然已於8日轉為熱帶低氣壓，但越南氣象機構仍警告，持續降下暴雨可能還會導致洪災與山崩。

依據先前消息，和平省一場山崩造成民宅被掩埋，屋內一名51歲男子得以逃脫倖存，但他的妻子、女兒、2名孫子4人喪命。另外，老街省也發生山崩事件，總計17人被活埋，其中6人死亡、9人受傷，死者包括一名68歲婦女、一名1歲男童以及一名嬰兒。

▼越南淹水災情嚴重。（圖／達志影像／美聯社）