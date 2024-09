摩羯重創越南59死！路人被吹飛、玻璃帷幕整片掉落　災情畫面曝

▲ 越南災情慘重,玻璃帷幕被吹落,機車騎士在路上翻滾。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

今年第11號颱風「摩羯」(Yagi)重創越南,死亡人數已增至59人,尚有13人失蹤。北部廣寧省災情嚴重,當地媒體及網友曝光的畫面可見狂風暴雨吹襲,街道變成湍急河流,路上民眾、機車騎士被吹倒,甚至在空中翻滾。

▲ 女子被強風吹到跪倒在地,只能手腳並用前進。(圖/翻攝自vnexpress)

《越南快報》公布的畫面中,廣寧省許多樹木扛不住摩羯帶來的強風被吹倒,路上到處都是建築殘骸,還有一名白衣女子走在路上,突然就被吹到有如溜冰一般,瞬間向前滑了好幾步,當場摔倒跪地。

這名女子Vu Thi Nhum受訪描述,強風大到把門吹開,她想求救時已經來不及,只好爬到桌子下方躲避,接著就有磚頭從頭上掉落,她才趕緊逃到戶外,「我嚇壞了,心想我可能會被風捲走」,「我在街上用爬的,才找到一間飯店警衛室避難,緊抓著一座石獅像當掩護」,好不容易冷靜下來。

#Vietnam #China #typhoonYagi Tifón Yagi vientos sostenidos de más de 200km/h impactando en Vietnam: Super Typhoon Yagi is making landfall in Quang Ninh and Hai Phong. Some damages already occurred. Houses were uproofed while glass and iron sheets flew like papers. Some cars… pic.twitter.com/SCZp8T7VPT

Super Typhoon Yagi is making landfall in Quang Ninh and Hai Phong. Some damages already occurred. Houses were uproofed while glass and iron sheets flew like papers. Some cars could be seen capsized. Quang Ninh and Hai Phong now experience power outage. #TyphoonYagi #Vietnam pic.twitter.com/jnWCBHU5TB