睽違7年「華信首招12名空服員」　1332人搶報名！醫護、公務員也來

▲華信航空招考空服員。（圖／華信航空提供）

記者李姿慧／台北報導

因應機隊擴大，華信航空睽違7年後首度招考空服員，今(7日)進行初試甄選，吸引1332人搶報名，連醫護人員、公務員和教職人員也搶報考，預計錄取12人，錄取率不到1%，錄取者將於2025年1月完成受訓後上線。



華信航空今日舉辦客艙組員招募初試 ，華信航空表示，因應ATR新機引進、國內離島航線增班及國際航線陸續復飛的人力需求，特舉辦客艙組員招募，一律採用網路報名方式，從8月9日至8月18日截止，共吸引1332人報名，報名相當踴躍。

華信航空指出，這次客艙組員招募報考者素質相當優秀，許多碩士生、國外學歷、醫護、公職及教職人員，更有不少國籍及外籍航空的空、地勤人員前來報名。

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▲華信航空招考空服員。（圖／華信航空提供）

根據規劃，通過初試者安排於9月14日進行複試，華信航空鎖定具有服務熱誠、個性積極主動考生，預計錄取人數為12名，錄取率不到1%，經綜合評選及體檢合格者，將個別通知錄取於11月到華信航空報到，接受空勤職前訓練課程。

華信航空表示，錄取者經過專業完整訓練，預計2025年1月完訓後上線，春節期間即可為旅客提供優質服務，派飛華信航空國內、外各航點，工作地點則以高雄、台北基地為主，除提供員工良好專業訓練、薪資福利及工作條件，尤其每年提供免費機票供員工本人、父母、配偶及子女出國旅遊，這是航空業特有的福利，也是年輕人最嚮往的職業之一。