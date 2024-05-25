台灣虎航招空服員！月薪上看75K　近3千人搶報考

▲台灣虎航招募空服員。（圖／台灣虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

因應航空市場起飛，台灣虎航大舉招募機師、客艙組員等人才逾百人，其中今(25日)舉辦客艙組員初試甄選，由於台灣虎航空服員月薪上看7萬到7.5萬元，吸引近3千人搶報考，台灣虎航表示，今初試後，預計6月1日複試，錄取者今年下半年報到。

台灣虎航表示，4月底開放客艙組員履歷投遞後，兩周內便吸引了近3000位求職者報名，報名相當踴躍。經初步書面資料篩選後，逾1000名求職者符合資格，可參與初試甄選，今(25)日到考率將近九成，複試預計下周六(6月1日)進行，錄取之客艙組員，將於今年下半年分批報到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣虎航招募空服員，需經過脫鞋摸高測試及團體面試。（圖／台灣虎航提供）。

今應考空服員的考生們於初試徵選中，皆需經過脫鞋摸高後，以團體面試的方式檢視求職者特質，並朗讀一段英語短文，初步了解考生語言能力、沈穩度及口條清晰度，藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。

台灣虎航表示，初試表現優異者，將有機會進入複試階段，屆時將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標。獲得錄取的客艙組員，將成為台灣虎航的客艙組員，並於今年下半年開始陸續分批報到及受訓，待完成8周的地面及空中訓練課程後，即有機會翱翔天際。

另台灣虎航也持續招募培訓機師中，招募時間至2024年5月31日晚間23:59止，報考可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並選擇「培訓機師」；另有其它多個內勤職缺，可至104人力銀行查看相關職務。