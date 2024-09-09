吃東西就胃痛！竹科女工程師剖腹取3千顆碎石　醫驚：塞滿膽囊

▲吃東西就胃痛！女工程師剖腹取出3千多顆碎石。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

新竹一名女工程師因工作壓力加上飲食習慣不好，只要一吃東西就胃痛，就醫遲遲不見起色，近日南下找上消化外科名醫李金德看診，經超音波檢查，發現是膽結石作祟，便替女工程師安排開刀，沒想到剖腹取出如西洋梨大小般的膽囊，裏頭竟佈滿3000多顆膽結石。

收治病例的博田國際醫院肝膽胰外科副院長李金德表示，45歲徐姓女子在新竹科學園區某科技公司擔任工程師，腸胃終日悶脹，就醫吃藥都沒有改善，近期只要一吃東西就胃痛，症狀已持續3個月，導致她只能少吃或尋覓減輕症狀的食物，因此輾轉至南下就醫。

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李金德為女工程師安排腹部超音波檢查，報告顯示女子的膽囊有一坨膽結石。李金德指出，膽結石容易跑出膽囊，一旦進入膽管，不僅會引發阻塞性黃疸，嚴重則會造成急性膽囊發炎，甚至合併黃疸與總膽管結石症，對健康造成極大損害，因此緊急替女子進行手術。

▲醫師從女工程師膽囊內取出33.6公克的碎石，但總數卻有3000多顆。（圖／記者許宥孺翻攝）

「宛如西洋梨大小的膽囊一切開，裏頭全是膽結石！」李金德表示，儘管膽結石總重量33.6公克，數量卻高達3千多顆，女子術後第3日即出院，傷口也恢復很快，院方特地將部分膽結石製作成甲骨文贈送女子，希望她健康平安。

李金德說，醫學臨床數據顯示，以女性罹患膽結石居多，主因疑為先天女性荷爾蒙或遺傳等體質差異，後天因素則為飲食習慣導致，如油炸食物、高膽固醇、水分攝取不足、長時間空腹與不吃早餐等，都有可能觸發膽結石的形成。若已形成膽結石且膽囊切除，建議飲食採低脂、高纖、少量多餐、少糖與避免加工食品，也必須多補充水分。

▲▼博田國際醫院肝膽胰外科副院長李金德將膽結石製成甲骨文送給女工程師。（圖／記者許宥孺翻攝）

李金德提及，以他操刀執行的膽囊切除手術病例，年紀最大為81歲、最小21歲，過往膽結石好發於40-50歲的中壯年族群，然而現代人飲食習慣改變，近幾年，30至40歲年齡層出現膽結石的案例不在少數，顯示此疾病有年輕化趨勢。