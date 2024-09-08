高雄夢幻熱氣球來了！9／14愛河浪漫升空　30攤假日市集度中秋

▲熱氣球將於9月14日在愛河升空。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局連年舉辦的「愛‧月熱氣球」年年獲好評，今年將在9月14、15日愛河浪漫升空，今年將有全新造型的熱氣球在愛河首度亮相、升空展演，並搭配熱鬧的假日市集；9月28、29日及10月5、6日兩個周末，活動將移師田寮月世界，9月中旬將開放購票，有興趣的民眾千萬別錯過。

觀光局長高閔琳預告，今年愛河熱氣球展演，將會有新面孔熱氣球跟大家碰面，同時觀光局更特別加碼獨一無二的抽獎體驗，只要在「高雄旅遊網FB」留言並完成任務，就有機會免費搭乘嶄新造型熱氣球。除熱氣球展演，觀光局另規劃假日市集，超過30攤以上特色市集陪遊客共度美好的周末假期。

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▲愛河假日市集可邊看熱氣球邊享受美食。（圖／記者許宥孺翻攝）

熱氣球將於9月28日轉往田寮月世界升空，升空欣賞特殊地景也是高雄熱氣球的吸睛亮點。土耳其的卡帕多奇亞被稱為地球上最像月亮的地方，熱氣球飛行體驗更被列為人生必訪的百大景點之一，而高雄田寮月世界不僅多次躍上國際媒體、具有相同奇特的惡地地形，同時也是國內第9座泥岩惡地地質公園，吸引國內外遊客的目光，到月世界搭乘熱氣球，也能感受到濃濃的「登月」氛圍。

▲▼熱氣球將於9月28日轉往月世界升空。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局指出，「2024高雄愛‧月熱氣球」繫留體驗場次自9月28、29日以及10月5、6日於田寮月世界起飛，活動期間晚上6點還有熱氣球燈光展演秀熱鬧開演。

觀光局提醒，熱氣球因有其先天條件限制，包含氣流、溫度、地形等，均需在最高安全標準及範圍內進行；而繫留活動因氣候因素影響每個場次名額，月世界熱氣球活動線上售票將於9月中旬在7-ELEVEN的ibon搶先預約購票；也歡迎民眾活動期間至現場排隊購票搭乘，一起沉浸月世界獨特惡地地形，近距離欣賞熱氣球。