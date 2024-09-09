火星人演唱會2天疏運53.6萬人次！90接駁車拚散場　歌迷大讚效率

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）本週末登上高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者賴文萱／高雄報導

Bruno Mars火星人布魯諾週末在高雄世運主場館舉辦演唱會順利落幕，吸引大量歌迷參與，場內外即時人數達約7.7萬人。高雄市交通局統計，演唱會2天以來，高雄捷運共計疏運53.6萬人次，另為分流捷運人潮，散場接駁車往返往返高鐵左營站/台鐵新左營車站接駁車，兩天總計90輛、載運約469車次、18,760人次。

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▲▼陳其邁2天皆親至世運主場館應變中心督軍疏運工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁2天皆親至世運主場館應變中心督軍疏運工作，演唱會於昨晚21時結束，22時18分即完成疏運，費時78分鐘，民眾進、離場秩序良好，高雄市政府感謝民眾配合交通疏運，並使用公共運輸。

▲火星人演唱會2天疏運53.6萬人次，90輛接駁車拚散場。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中高雄捷運公司統計，8日R17世運站捷運運量全日約3萬人次，對於世運站南下車次疏運規劃，捷運公司也派員緊盯各站監視畫面與進出站數據。演唱會ㄧ結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢，站長林忠明也為歌迷粉絲獻聲、現場演唱多首曲子緩解候車民眾情緒、獲得掌聲與好評。

▲火星人演唱會2天疏運53.6萬人次。（圖／記者賴文萱翻攝）

有歌迷留言稱讚，「演唱會的散場處理和動線規劃非常完善，有很多警察、志工、公車出勤服務大家，從散場到搭上高鐵不到30分鐘，不到半夜12點就可以回到台北的家休息了，謝謝高雄市市長和辛苦的工作人員！」。

另外，有歌迷也說「演唱會人潮疏散做得很棒！很快就坐上高鐵接駁車也很舒適～辛苦了謝謝！」、「感謝高雄，很快又順利的進場和出場，平安回到家」、「9點唱完，9:36坐上捷運，這效率…只能佩服。」

為了確保大型演唱會現場群聚安全，高市府8月才在世運主場館舉辦過國土安全等級的疏散實兵演練，陳其邁當時特別指示警方，在大型演唱會活動現場要增加巡邏密度與見警率，做好萬全準備以確保安全無虞。

▲交通局首次在散場處設置了250吋電視牆，播放交通散場動線疏導散場民眾。（圖／記者賴文萱翻攝）

這次交通局首次在散場處設置了250吋電視牆，播放交通散場動線疏導散場民眾，現場有歌迷稱讚說這次創新設置電視牆大螢幕清楚指引往捷運站、接駁車方向，所以可以更快搭車回家；期間動員警義交及各局處同仁，除感謝各位工作人員辛勞，也感謝市民與歌迷耐心等候，交通秩序良好。

交通局補充說明，世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，感謝歌迷配合疏運規劃、採取「多搭車、多走路、不開車」的作法，也感謝場域周邊居民、機關配合各項交通管制措施。