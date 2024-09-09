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火星人演唱會爆衝突！歌迷喝醉失控打滾脫褲…工作人員遭K破頭

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）本週末登上高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）登上高雄世運主場館開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者賴文萱／高雄報導

流⾏天王火星⼈布魯諾（Bruno Mars）上週末連續兩晚在高雄開唱，共計10萬8千⼈前往朝聖。未料昨晚演唱會現場爆出衝突，一名男歌迷疑似喝醉後，脫序亂丟東西，更將上前阻止的工作人員打到頭皮撕裂傷，後續遭壓制後，員警依現行犯逮捕將他送辦，才結束這場混亂。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）本週末登上高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲單場5.5萬人參與，在高雄世運與Bruno Mars狂歡。（圖／Live Nation Taiwan提供）

有網友在爆料公社表示，演唱會到了後半段時，搖滾區右側突然有歌迷出現丟手機、水瓶，以及在地上打滾、脫褲子，甚至是揮打工作人員的失控舉動，後來更被請出場。

▲網友爆料有歌迷失控。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲網友爆料有歌迷失控。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

經了解，29歲歌迷蔡男疑因喝醉酒，在演唱會搖滾區出現亂丟手機及水瓶等脫序行為，35歲龔姓工作人員等人上前制止時，蔡男不聽制止，甚至出手揮打龔男，導致龔男頭皮撕裂傷達1.7公分。

其他工作人員見狀連忙將蔡男壓制後報案，左營分局左營派出所員警隨後依現行犯，將動手的蔡男當場逮捕。遭打的龔男也提出公然侮辱告訴，員警遂詢問後，一併移請橋頭地檢署偵辦。

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