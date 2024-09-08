全國萬人健走大會師齊步走　基隆視障免費按摩體驗上場

▲全國萬人健走大會師齊步走，基隆視障免費按摩體驗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為行銷基隆市視障按摩，協助視障按摩師擴展市場商機，基隆市政府社會處於7日結合「外木山全國萬人健走活動」辦理視障按摩體驗活動，邀請6位視障按摩師為參加民眾提供免費按摩，現場活動熱鬧登場，民眾參加踴躍。期望透過本次行銷宣導活動，增加視障按摩能見度，創造按摩師更多工作機會，促進就業。

社會處長楊玉欣表示，自2011年11月起，開放明眼人可以從事按摩工作，本項政策對視障按摩師的職業生涯造成嚴重衝擊，面臨的競爭更加嚴峻。社會處辦理本次視障按摩活動，邀請民眾親身體驗，感受視障按摩師透過雙手的溫度及專業的技術，共同來支持視障按摩，增加視障按摩師就業機會。

楊玉欣進一步表示，除支持按摩師從事按摩工作外，另針對無法或不願繼續從事按摩之視障按摩師，由本府職業重建團隊進行個別評估，依其興趣、性向、能力等個別情況，由專業之就業服務人員協助轉業相關訓練或服務，協助其從事電話客服、行政工作、資訊助理等按摩以外之工作。社會處將持續努力開發更多符合視障人士的多元就業機會。

基隆市政府社會處將持續致力推動社會包容、促進多元就業，打造基隆成為有愛．永續成長的城市，共同迎向更美好的未來。