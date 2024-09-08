吳健保病逝享壽74歲！議員兒哀慟「燒魂轎」　里長：大家都很悲痛

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南縣議會前議長吳健保因職棒假球案判刑10年入獄，經聲請假釋核准今年5月出獄，但近來身體狀況變差，於今（8）日病逝，享壽74歲。吳健保的兒子、市議員吳禹寰，也進行燒魂轎儀式祭拜，台南市仁德成功里長鄭晴而表示，吳健保的服務讓住民們所認同，相信大家都一樣悲傷。

▲吳健保的兒子、市議員吳禹寰(中)，進行燒魂轎儀式。（圖／記者林東良翻攝）

2009年爆發「雨刷集團」操控中華職棒打假球案件，檢方查出吳健保就是幕後金主，與綽號「雨刷」的蔡政宜勾結，藉此操縱比賽勝負從中簽賭牟利，檢方針對他潛逃菲國後陸續判決確定的司法案件，包括1件賭博、3件詐欺、2件詐欺未遂、1件妨害自由等共8項罪名，向台南高分院聲請定應執行刑，台南高分院裁定吳健保應執行10年。

吳健保服刑多年後聲請假釋，經法務部矯正署核准，今年5月離開台中監獄。但因健康狀況變差，多次進出醫院，於今日病逝，享壽74歲。吳禹寰也進行燒魂轎儀式祭拜。

▲台南市仁德成功里長鄭晴而。（圖／記者林東良翻攝）



台南市仁德成功里長鄭晴而表示，吳健保因為身體上的病痛今天早上病逝了，議長在周遭的環境、服務，是受到住民所認同，相信大家都一樣很悲痛，今天因為家屬正在處理後續事宜不便受訪，所以在這邊跟大家說聲謝謝，謝謝大家的關心。

▲台南市議會前副議長曾順良。（圖／記者林東良翻攝）

台南市議會前副議長曾順良指出，他認識的吳健保，全力為地方打造所有的建設，對社會確實有付出，雖然有負面行為，但他是一個可以做朋友的人，很講義氣的人，受到很多人尊敬跟肯定，假釋出獄後家屬盡量治療，沒想到身體狀況下滑這麼快，強調吳健保是一個很講義氣的人，過去負面新聞不予置評，人非聖賢孰能無過，沒有一個人沒有過去。

曾順良說，吳健保在議會是受到所有議員的肯定，要當議長不是那麼簡單啊，大家都有頭腦的人，當然要選一位能夠帶領議會的，監督市政為地方蓬勃發展，也希望他能一路好走，留下來的一些政績事蹟，就讓社會去定論。