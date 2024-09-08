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台南前議長吳健保病逝！享壽74歲　涉假球案今年5月假釋出獄　

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲吳健保今年5月假釋出獄，因身體狀況變差病逝。（圖／民眾提供）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南縣議會前議長吳健保，因職棒假球案被判刑10年定讞，經聲請假釋核准，今年5月離開台中監獄，因健康狀況變差，於今（8）日病逝，享壽74歲。

2009年爆發「雨刷集團」操控中華職棒打假球案件，檢方查出吳健保就是幕後金主，與綽號「雨刷」的蔡政宜勾結，從2006年起以重金、美色或暴力威脅等方式，操控當時部分職棒球員打放水球，吳健保與雨刷集團藉此操縱比賽勝負從中簽賭牟利。2014年8月間被高等法院依詐欺、恐嚇等罪，判刑3年2月、2年3月確定，原定9月執行，但吳健保卻潛逃出境。

▲▼ 。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市仁德成功里長鄭晴而。（圖／記者林東良翻攝）

吳健保在棄保潛逃往菲律賓長達4年多，直到2019年1月間才遭菲律賓警方逮捕，並由我國刑事局透過司法互助將他引渡回台受審，台南高分院再針對他涉犯的曾文溪砂石盜採案判刑3年。此外，檢方針對他潛逃菲國後陸續判決確定的司法案件，包括1件賭博、3件詐欺、2件詐欺未遂、1件妨害自由等共8項罪名，向台南高分院聲請定應執行刑，台南高分院裁定吳健保應執行10年。

吳健保服刑多年後聲請假釋，經法務部矯正署核准，今年5月離開台中監獄。但因健康狀況變差，多次進出醫院，於今日病逝，享壽74歲。

▲▼ 。（圖／記者林東良翻攝）

▲吳健保的兒子、市議員吳禹寰(中)，進行燒魂轎儀式。（圖／記者林東良翻攝）

台南市仁德成功里長鄭晴而表示，吳健保因為身體上的病痛今天早上病逝了，議長在周遭的環境、服務，是受到住民所認同，相信大家都一樣很悲痛，今天因為家屬正在處理後續事宜不便受訪，所以在這邊跟大家說聲謝謝，謝謝大家的關心。

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