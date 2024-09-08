黑衣女闖輕軌軌道險遭撞！司機長鳴喇叭竟沒聽到　網友炸鍋

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌美術段站因兩側被小葉欖仁樹包圍，極像宮崎駿動畫的「龍貓隧道」而成打卡景點。不過有許多旅客為了拍照常常闖入軌道，昨(7日)就有民眾拍下，一名黑衣女子闖進軌道就像在逛大街，完全沒發現後方有列車正在進站，司機員甚至鳴按喇叭，女子也沒聽到。警方表示，擅自穿越車道，最高可罰500元。

▲女子跨越輕軌軌道，讓旁人捏了一把冷汗 。（圖／翻攝自threads／f__0714）

有threads網友昨日在輕軌美術站等車，突然畫面右側有一名女子闖進軌道，還緩緩地跨越，這時列車準備進站，司機員當下發現後，就立即長鳴喇叭示意行人快離開，沒想到女子疑似沒注意到，依舊背對著輕軌以緩慢地速度行走，甚至低頭在看手機，直到列車快撞上了才趕緊跳走。

網友看完後紛紛表示：「看螢幕我都嚇的跳了一下，輕軌司機心臟真的要很大」、「不懂為什麼有人過馬路不看來車方向」、「一副沒聽到等被撞的樣子」、「腳跨上軌道轉頭看別的地方，顯然是故意的」。

警方對此表示，未接獲相關報案，該行為人未優先禮讓輕軌列車通行已違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項3款，行人不依規定，擅自穿越車道，最高可處新台幣500元罰鍰，警方將加強取締該處違規行為。

另外，交通部8月底​預告修正《大眾捷運法》，未來民眾或車輛入侵捷運路線、橋樑、隧道和場站非公眾通行範圍，以及在捷運軌道上堆疊放置或拋擲物品妨礙行車安全，將重罰1萬到100萬元，草案將預告60天後進入法制作業。

