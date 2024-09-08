黃國昌：賴清德「黨檢一體」不僅重創柯文哲清譽　司法公信力也受創

▲民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案，5日遭北院裁定羈押禁見、移送土城台北看守所，民眾黨6日宣布要召集民眾全國開講，抗議司法濫權，第一站是8日晚間在立法院群賢樓外。民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌8日舉辦行前記者會，表示總統賴清德領導的「黨檢一體」新威權體制之下，重創不僅是柯文哲個人清譽，還有人民對司法的信任。

民眾黨緊急應變小組8日上午在中央黨部舉辦公民怒吼第一站行前記者會，召集人黃國昌、秘書長周榆修、立委張啟楷與林國成、中評會主委李偉華、台北市黨部主委張志豪、宜蘭縣黨部主委陳琬惠等人與會。

黃國昌表示，在過去這段時間當中，在賴清德領導的「黨檢一體」新威權體制之下，台北地檢署一連串荒腔走板的作為，創傷的不僅是柯文哲個人清譽，真正重創的是台灣司法正義和人民對司法的信任。

黃國昌指出，也正是因為如此，民眾黨今晚在台北市濟南路發起集結，為台灣司法正義站出來活動，要捍衛的不僅是柯文哲清白與程序正義，更要發出怒吼的是，在由賴清德所領導的「黨檢一體」新威權體制下，對台灣公平正義、對人民司法的公信力造成無比創傷。

黃國昌強調，今晚民眾黨上下一心共同參與，「今晚只是起點，絕對不是終點。」接下來民眾黨所有黨公職、志工、支持者，會在全國各地發起戶外集會、街頭短講、室內說明會，以及客廳會，「我們會深入社區與鄰里，讓全台知道民主法治目前所遭遇到的重大危機，邀請與號召更多台灣公民一起加入改革戰鬥隊伍，為台灣司法正義、公平正義而戰。」