新住民生活適應輔導班結業典禮　侯友宜：擁抱幸福安居新北

▲新北市長侯友宜7日出席「113年新住民生活適應輔導班聯合結業典禮」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（7日）出席「113年新住民生活適應輔導班聯合結業典禮」，頒發結業證書予11位畢業生代表，鼓勵新住民擁抱新生活，共創新北多元文化。

侯友宜表示，新北市新住民生活適應輔導班已來到第三屆，今年共有230位、來自15國的新住民朋友完成課程。目前，在新北市定居的新住民朋友約11萬餘人，佔全國新住民人數約1/5，新北市是多元共融的城市，也是多元族群落地深根的好地方，期待新住民朋友發揮所長，讓新北市更好。

▲侯友宜頒發結業證書予11位畢業生代表，歡迎新住民來到新北市幸福安居。

侯友宜也說，市府整合跨局處資源，以樂學、樂業、樂活等三條龍服務，讓新住民快速適應新北市的生活環境；同時，市府也在生活教育、健康衛生及就業輔導等方面提供協助，協助新住民融入在地生活，歡迎更多的新住民來到新北市幸福安居。

活動現場學員作品成果豐碩並有多元文化表演，民政局表示，戶所每年開辦至少10班次的新住民生活適應輔導班，課程多元且全程免費，上課時數可適用申請歸化國籍。另外，民政局新住民一站式服務，讓居住在新北的新住民朋友都能受到更好的照顧。

▲新北市新住民生活適應輔導班已來到第三屆，今年共有230位、來自15國的新住民朋友完成課程。

▲新北市戶所每年開辦至少10班次的新住民生活適應輔導班，課程多元且全程免費，上課時數可適用申請歸化國籍。