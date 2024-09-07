泰船員落海「漂流4天」奇蹟存活！海上離奇撿到甘蔗汁　成救命關鍵

▲男子在海上漂浮數日終於獲救。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國一名漁船船員日前在沙敦府外海失足落水，然而他在大海上漂流了4天後，竟然奇蹟存活，最終被海浪沖到一座離島，隨後獲救。他事後指出，自己在海上漂流多日，直到第3天已經心灰意冷，擔憂自己可能就此喪命，沒想到此時海上卻突然漂來一罐甘蔗汁，他隨即喝下，也成為他生還的關鍵。

根據《民意報》報導，船員蘇特納9月3日跟著「昌納維」漁船出海，沒想到中途卻在距離沙敦府岸邊10海里的外海意外失足落海，並就此失蹤。船長發現後通報相關單位，並請求援助，但因為時間太久，搜救人員獲報後雖立刻在附近海域搜救，但是仍未能發現他的蹤影。

蘇特納就這樣在海上漂了數日，他說，當時不小心落水後，曾試圖游回漁船，並大聲呼喊船上的同伴，但因為海浪太大，根本沒有人聽見，也沒有人發現他落海，他就這樣在海面上越漂越遠。

▲救難人員到離島將他接回。（圖／翻攝自民意報）



蘇特納試圖讓自己不要沉入海底，同時脫掉身上衣物以減輕重量，在洶湧的海浪中漂浮。時間就這樣一分一秒地逝去，直到第3天晚上，蘇特納心灰意冷，認為自己不可能存活，因此他開始乞求神明，只要讓他活著回家，就願意出家7天還願。

沒想到直到第4天，全身體力幾乎消耗殆盡，且口渴不已的他，突然看見海面上漂來一罐甘蔗汁，他二話不說抓在手上解渴，也成功讓他繼續生存。到了第4天晚上，在海浪與風勢的加持下，成功將他沖向一個離島的岸邊，到了地面後，他第一時間找到當地的工作人員，並請對方報警，也讓他成功獲救。