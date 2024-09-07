表揚75組體育有功人員　侯友宜：感謝榮耀新北

▲侯友宜頒獎予拳擊選手林郁婷，讚許其努力拚戰的精神。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府6日舉辦新北市2024年體育有功表揚，今年的體育有功表揚個人獎項64位、團體獎項11個及榮獲有功機關團體共6校，市長侯友宜出席頒獎，感謝背後為體育付出的教練、人員及民間團體，同時向選手致上最高敬意，期許大家一同繼續為新北體育努力。

侯友宜表示，體育選手為國家贏得比賽，爭取榮耀，需要背後的支持讓他們無後顧之憂，如引導方向的教練、給予贊助的民間團體，每個體育人都是必不可少的角色，也因為有這些支持的力量，讓新北體育穩固扎根、向上發展。同時，侯友宜也不忘邀請大家報名2025雙北世界壯年運動會，9月17號前報名享有早鳥票的八折優惠，期盼與大家一起在運動場上享受運動的喜悅。

▲新北市政府2024年體育有功表揚典禮，侯友宜出席頒獎。

今年新北體育有功表揚頒獎典禮現場融合機場航空意象，背景音樂是2025雙北世壯運賽會主題曲《敬，夢想》，期許獲獎者都能帶著夢想啟程，追求自我的實現，現場展示以獲獎者經典名句設計的個人專屬機票、客製化姓名行李飄帶及小旅行箱等周邊紀念品，營造體育盛典氛圍，感謝新北體育人不懈的付出。

體育局表示，今年的體育有功表揚包含有功人員、傑出教練、傑出運動員、有功機關團體、績優單項委員會等，其中獲選為傑出運動員的林郁婷，勇敢拚戰的精神深植人心，不但在巴黎奧運為臺灣拿下首面拳擊金牌，也勇奪拳擊亞錦賽、世錦賽和杭州亞運金牌，已達成「金牌大滿貫」里程碑。另外，一路陪伴指導、征戰國內外大小比賽的曾自強教練，獲頒傑出教練實至名歸。

體育局補充，2025年5月在雙北舉辦的2025世界壯年運動會是運動人的圓夢舞臺，每個人都可以是選手，歡迎大家一起報名、一起勇敢追夢！即日起至9月17號前完成報名享有8折優惠，更多詳細資訊請持續關注「新北運動聚點」臉書粉專，或請至「2025雙北世界壯年運動會」官網及「2025雙北世界壯年運動會」臉書粉專查詢。

▲侯友宜感謝背後付出的教練、人員及民間團體，共同為新北體育發展努力。