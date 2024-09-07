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大陸 大陸焦點 特派現場

強颱「摩羯」已致陸3死95傷　18噸重聯結車被狂風掀翻

▲▼摩羯吹翻聯結車。（圖／翻攝自微博／南方日報）

▲廣東一聯結車被狂風掀倒。（圖／翻攝自微博／南方日報）

記者廖翊慈／綜合報導

強颱「摩羯」6日16時20分、22時20分先後在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸，造成嚴重災害，大量用戶電力、通訊中斷，部分房屋倒損。根據《央視新聞》指出，截至7日12時，災害已造成海南、廣東、廣西3省區122.7萬人不同程度受災，3人死亡、95人受傷。

據《央視新聞》報導，災害發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視，並作出重要指示，受超強颱風「摩羯」影響，海南、廣東等地遭受嚴重災害，造成人員傷亡及重大財產損失，要抓緊核實災情，組織力量救災，妥善做好受災群眾轉移安置等工作，防止次生災害發生，盡力減少傷亡。

▲聯結車司機。（圖／翻攝自微博／南方日報）

▲聯結車司機仍處於驚嚇中。（圖／翻攝自微博／南方日報）

海南、廣東因「摩羯」過境，多地出現不同程度的災情。廣東一輛裝有10噸貨物、自重8噸的聯結車被狂風掀翻。

聯結車司機表示，自己本來是從廣東過海到對岸海南的車輛，車輛停在路邊時，被風吹翻，當時車輛搖擺了十幾下，最終掀翻在地，所幸司機並未受到傷害。

▲▼摩羯吹翻聯結車。（圖／翻攝自微博／南方日報）

▲「摩羯」造成不少路樹斷裂。（圖／翻攝自微博／南方日報）

海南文昌身為首當其衝的地區，颱風過境後，路邊行道樹倒伏嚴重，許多樹木斷枝散落在路面上擋住了井蓋，雨水無法排除形成路面積水，出現了交通緩行的情況，交通基礎設施損毀，交通號誌仍未恢復作業。市區大面積停電、訊號中斷等情況，正緊張恢復當中。

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