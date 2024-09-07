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2地午後有豪大雨　下周三後又有熱帶擾動發展

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲午後有雷陣雨，中北部將出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣不穩定，今天(7日)水氣偏多，南部、東部整天不定時有短暫陣雨，午後各地也有雷陣雨，中南部和北部山區有局部大雨或短延時豪雨機會，雨勢會持續到晚間，下周有低壓帶通過，北部和東北部雨勢較大，中南部有午後雷雨。下周三後又有新熱帶擾動發展。

中央氣象署預報員張承傳表示，摩羯維持中度颱風等級，今天上午8點位東京灣，今將登陸越南，強度會持續減弱，台灣南海到菲律賓東方海面為大低壓帶，台灣東方外海有低氣壓，未來會慢慢往台灣靠近，明天低壓位置將來到日本南方，下周一、下周二低氣壓從台灣附近通過，環境不利增強，發展空間有限，將以低壓形式通過台灣附近，下周三低壓通過後結構消散，不過下周三到下周五台灣仍處大低壓帶環境內，風向偏東風，水氣偏多。

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今天天氣方面，張承傳說明，今水氣偏多，風向以偏東風到東南風為主，南部、東半部整天有不定時短暫陣雨，其他地方多雲，午後各地有短暫雷陣雨，降雨機會偏高，中南部、北部山區午後有局部大雨或短延時豪雨，下雨時間較長，雨勢會延續到今天晚上；今天各地高溫約33到35度，新北市、台北市有局部36度以上高溫，沒下雨時氣溫偏高。

至於未來降雨趨勢，張承傳表示，明天周日低氣壓靠近，風向偏東風到東北風，北部、東半部有不定時短暫陣雨，其他地方上半天多雲，午後各地易有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨機會，下周一、下周二低氣壓從台灣附近通過，通過位置偏北部一帶，北部跟東北部有不定時短暫陣雨，雨勢較大，花東也有不定時局部短暫陣雨，中南部下周一、下周二有午後雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三到下周五台灣仍處大低壓帶環境內，水氣持續偏多，風向偏東風，東半部不定時有短暫陣雨，西半部維持午後雷陣雨。

張承傳指出，麗琵颱風上午8點減弱為熱帶性低氣壓，後續將會減弱為熱帶氣旋，下周三後南海和菲律賓東方海面大低壓帶有新熱帶擾動發展，後續動向還要持續觀察。

至於溫度趨勢，張承傳表示，今天高溫偏高，大台北有局部36度以上高溫，明天偏東北風到東風，加上明天後雲量偏多，極端高溫發生機率降低，沒有降雨前各地約33到35度左右，整體溫度仍悶熱，除非是未來有大陸東北風吹下來，氣溫才會較下降，目前仍為低壓帶吹出的東北風和東風。

▼高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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2地有豪大雨！　雨勢持續到晚上

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