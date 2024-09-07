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低壓進逼「下周雨區擴全台」　可能又有颱風生成

▲▼天氣 大雷雨 暴雨 沒帶傘 淋雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲下周低壓靠近，雨區擴大。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(8日)低氣壓接近，環境不穩定，午後各地有局部短暫雷陣雨，且有大雨機會，中南部午後雷雨可能下到晚間，下周一晚間到下周二白天將是低壓最靠近台灣時刻，全台有降雨機會，其中北部、東北部有較大雨勢，中南部有午後雷陣雨。下周有熱帶擾動發展，下周三左右增強，有機會達到颱風等級。

中央氣象署預報員張承傳表示，南海到菲律賓東方海面仍是一個大低壓帶環境，台灣東方外海有低氣壓，未來逐漸往台灣靠近，明天為逐漸接近過程，預計下周一、下周二從台灣北部通過機率高，這兩天受低氣壓影響，北台灣降雨時間會拉長。

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張承傳進一步說明，明天低氣壓接近，環境不穩定，中午過後各地容易有局部短暫雷陣雨，有機會出現局部大雨，中南部午後雷陣雨降雨時間比較久，有機會延續到晚上，晚上低壓靠近，環境偏東風到東北風，北部、東半部非午後時間也會開始降雨。

下周一、下周二低壓靠近，張承傳表示，低壓從台灣北部到北部海面通過機會大，下周一北台灣白天降雨仍不明顯，各地有午後雷陣雨，尤其中南部雨勢明顯；下周一晚間到下周二白天，北部、東北部降雨逐漸增多，也是低氣壓最靠台灣時刻，北部、東北部有較大雨勢，降雨機會偏高，中南部以午後雷陣雨為主，花東有局部降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三到下周六低氣壓逐漸遠離，不過張承傳表示，台灣仍位低壓帶環境內，環境偏東風，東半部有局部短暫陣雨，西半部以午後雷陣雨為主。

未來也有熱帶擾動發展跡象，張承傳表示，菲律賓東邊海面低壓後續有發展趨勢，預估下周三左右增強，強度有機會達到颱風等級，不過目前各模式預測路徑差異很大，未來會不會影響台灣還要再觀察。

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