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大陸 大陸焦點 特派現場

糾纏不休！強颱「魔羯」將3次登陸中國　廣西急停班停課

▲▼強颱摩羯明登陸海南廣東。（圖／翻攝自微博）

▲摩羯持續往廣西的方向前進。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台7日消息指出，6日22時20分前後，今年第11號颱風「摩羯」以超強颱風等級，在廣東徐聞縣角尾鄉登陸，這是「摩羯」第二次登陸中國，預計7日下午在廣西防城港沿海三次登陸，屆時風力達14至15級，42至48公尺／秒。

據《新華社》報導，受強颱「摩羯」影響，廣西北海市恐出現13級以上大風，並伴有大暴雨、特大暴雨和風暴潮。北海相關防災部門急宣布，全市範圍內啟動「停課、停工、停遊、停市、停運」等措施，船進港、人上岸，嚴陣以待戰「摩羯」。

▲超級強颱摩羯登陸海南文昌。（圖／翻攝微博）

▲摩羯已登陸海南文昌、廣東徐聞。（圖／翻攝微博）

報導指出，自1949年以來，三次登陸海南、廣東、廣西的颱風並不多見，共有4個，分別是1971年9號颱風、1984年10號颱風、2014年9號颱風「威馬遜」和2019年7號颱風「韋帕」。從登陸強度來看，「摩羯」也是少有的強悍颱風。

「摩羯」是登陸中國的最強秋颱風，也是1949年來登陸中國以來，第四強颱風，二次登陸仍有超強颱風級別，為歷史罕見，此前唯一個以超強颱風級別二登的颱風是「威馬遜」。

受「摩羯」影響，廣西中南部、廣東西南部、海南島、雲南東南部等地有大到暴雨，部分地區有大暴雨，其中，廣西南部沿海、廣東西南部、海南島西部等地局地有特大暴雨（250～400毫米）。

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