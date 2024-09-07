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社會 社會焦點 保障人權

性侵竹北3男童！陽光國立大學生「魟魚教練」收押　長相曝光

▲▼竹北地區驚爆狼師性侵多名小學男童，警方拘提到案。（圖／翻攝臉書社團竹北人有事嗎）

▲新竹驚爆有狼師性侵多名小學男童。（圖／翻攝竹北人有事嗎，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹竹北地區驚爆狼師性侵多名小學男童，警方昨天持台中地檢署檢方開出拘票，將被學生稱為「魟魚教練」的林姓狼師拘提到案，新竹地檢署訊後向法院聲請羈押獲准。本案是因近期有男童向父母哭訴，指稱遭林男性侵害，警方接獲報案後展開調查，初步發現有3人受害，至於詳細被害人數，有待檢警進一步調查釐清。

檢警初步調查發現，林男為某國立大學生，在新竹縣市多所公私立小學、幼兒園以及補習班，擔任課後體操韻律等體適能課程的課輔老師。新竹縣政府教育局表示，自9月1日接獲學校通報疑似有學生遭受到林姓男子猥褻，即由社會處、警察局、教育局等相關單位調查，該男於日前已遭逮捕，移送新竹地檢署偵辦。由於本案學生實際居住地點非新竹縣，本府社會處也通報所轄縣市社會局處並處理後續輔導事宜。

▲▼竹北地區驚爆狼師性侵多名小學男童，警方拘提到案。（圖／翻攝臉書社團竹北人有事嗎）

▲▼網友公布狼師惡行，提醒其他家長關心孩子是否遭到毒手。

▲▼竹北地區驚爆狼師性侵多名小學男童，警方拘提到案。（圖／翻攝臉書社團竹北人有事嗎）

竹縣教育局調查後，即命該林姓男子任教的補習班暫停其教學，同時清查該男於轄內學校、補習班授課狀況，初步發現，該男目前已無在縣內學校、幼兒園授課。依據「短期補習班不適任人員認定通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」，可啟動不適任人員認定委員會，一旦遭認定即會進系統，無法在學校任教，依情節可裁罰1到4年不得任教，最重為終身不得任教。

新竹市府教育處接獲通報後，也對該師所開立的體適能補習班及課後班要求停止招生，且會進行稽查及論處開罰，並了解市轄有無學童受害 。

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

▲▼竹北地區驚爆狼師性侵多名小學男童，警方拘提到案。（圖／翻攝臉書社團竹北人有事嗎）

▲▼網友說，因林姓老師昨天被警察抓走了，本案才曝光。

▲▼竹北地區驚爆狼師性侵多名小學男童，警方拘提到案。（圖／翻攝臉書社團竹北人有事嗎）

▲▼竹北地區驚爆狼師性侵多名小學男童，警方拘提到案。（圖／翻攝臉書社團竹北人有事嗎）

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