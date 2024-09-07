媽祖廟後性侵弱智女！淫狼完事後竟逼她「合照比YA」　重判7年半

▲嘉義吳姓男子利用女子有智能障礙，將她帶到新港奉天宮廟後性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名40多歲吳男在新港奉天宮廟口超商外，搭訕認識女子小花(化名)，見她有心智缺陷，吳男刻意帶她到奉天宮後方涼亭侵犯，完事後為了脫罪，還要小花比「YA」合照，又強拿了小花的戒指充當定情戒，被小花告上法院後，吳男表示小花是心甘情願和他性交，不過法官不採信，依吳男犯對心智缺陷之人犯強制性交罪，判處7年6月徒刑。

判決指出，吳男於去年5月11日深夜11點多，在新港奉天宮廟口全家便利商店外，搭訕女子小花並加LINE，聊天中發現小花有智能障礙，竟起意侵犯，將她帶到奉天宮後方聊天，過程中吳男嘗試親吻小花遭閃躲，吳男又把她帶到廟後方另一邊，抱住小花並摸胸、強吻，指侵得逞。小花脫身後立即前往警局報警。

全案審理時，吳男表示他沒有摸胸，他只有在經過小花同意後，對她親吻、指交，而且小花也沒有呼救，案發後還和他傳LINE、邀他外出，可見並沒有對他產生厭惡或排斥感。

小花證稱，因為隔日12日就是媽祖生，她來參加新港奉天宮的慶典，在超商外遇到吳男，吳男約她到廟後涼亭聊天，卻一直拉她的手、叫她當他女朋友，並突然從後面熊抱，她嚇一跳轉身過去就遭吳男舌吻、摸胸並指侵，完事後還要她合照，要求她一定要比「YA」，合照完吳男又拿出手機拍她個人照，並拿走她一枚戒指說要當定情物。她不要當他女友，吳男就狂問「要不要、要不要」，讓她相當害怕，而她在涼亭沒有呼救，是因為從小媽媽沒教她。

法官認為，小花有輕度智能障礙，言語溝通及理解能力相較於同齡人明顯不足，但對性侵過程卻能具體交代細節，可見是親身經歷，加上吳男為了自保拿手機錄影，但影片內只見他一直逼問小花「有沒有」外，也未見他詢問小花對是否同意性行為等意見，判他利用小花智能缺陷，將他引誘到黑暗無人之處，對她性交得逞，犯後又否認犯行，態度惡劣，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，處7年6月徒刑。

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