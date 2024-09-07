理工專長熱衷兒童教育！愛叫學生：寶貝　變態「魟魚教練」背景曝

▲林姓男子遭檢警拘提調查，全案依性侵罪嫌偵辦。（圖／翻攝IG，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹北地區驚爆體適能狼師「魟魚教練」性侵多名小學男童，昨日警方持拘票於林姓狼師的租屋處將他拘提，新竹地檢署檢察官偵訊後向法院聲請羈押獲准。

地檢署調查，林姓體操教師 涉嫌從去年到今年的寒暑假期間，猥褻性侵未成年孩童，檢警5日持搜索票至林姓狼師租屋處執行搜索，並將林姓狼師拘提到案，同時查扣手機 3 支 、 平板 1台 、 筆電 1 台等物 。 經檢察官訊問後，認林姓被告有反覆實施加重強制性交、猥褻 未滿 14 歲未成年人等罪及勾串證人之虞， 於6 日晚間向法院聲請羈押，7日下午經新竹地院法官裁定羈押禁見獲准。

▲▼案發後校方緊急更換老師。





林姓狼師遭羈押搜索的消息曝光後，與其有合作的補習班、工作室也一一發出聲明切割，原定進行的課後社團校方也緊急喊卡，目前縣市教育、社會單位已進行追查，是否有其他受害人。

據悉，目前已知3名男童受到侵害，範圍擴及新竹及桃園地區。林姓狼師今年從知名國立大學畢業，與所學的理工專長不同，林男似乎對兒童教育特別有興趣，於多個補習班、課後教室、假日學校等授課，個人社群也經常展示與學生的教學日常、分享教學心得，PO文中多次秀出與小朋友的合照，愛稱學生們是「寶貝」、「小寶貝」、「天使」。

▲▼林男的個人IG經常PO出與孩子上課的互動，不僅常稱學生為寶貝、小寶貝、天使，還常分享與教育有關的心得。

▲除了YT、IG，林男也常在知名創作平台分享教學心得。（圖／翻攝方格子）