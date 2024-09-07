棄竹科高薪當幼師　「新竹學霸狼師」昔曬1%成績單、今涉性侵男童

▲林男經常在社群貼出與學生上課的照片，今傳出手機內有大量童照，但目前無法證實照片的內容。（圖／翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名林姓補習班老師遭檢警拘提，調查涉及多起未成年兒童性侵案件，目前林男已被羈押禁見中，但令人意外的是，林男原畢業國立一流大學材料系，竟未選擇進入炙手可熱的科技業，卻轉身投入幼兒教育，外界原以為林男是因對幼童教育有熱忱，才放棄高薪機會，未料涉案消息曝光後，簡直令人感到發寒。

據了解，林姓男子畢業於一流理工大學，檢方調查林男涉嫌於112年至113年寒暑假期間猥褻性侵多名未成年孩童，從林男的社交平台可見他經常PO出與男童的上課互動心得。

本次遭拘提調查，檢警也從林男租屋處扣得手機3支、平板1台、筆電1台等物，外傳所扣手機內存有大量男童照，不過檢警並未證實照片內容 。

林男過去曾PO出優異成績單，四科其中的兩科更是達到前1%的頂標，於競爭激烈的一流大學中拿下優異成績，不過，林男與大多同學不同，畢業後未選擇炙手可熱的科技業，成為年薪300萬的竹科新貴，卻反投入薪資低且工作較不安定的才藝補教師，如今更捲入性侵男童案中，還遭到拘提、羈押禁見。

▲林男就讀一流大學理工相關科系，為科技半導體最炙手可熱的人才，但他卻沒進入高薪的竹科，反而選擇薪資差很多的補教業。