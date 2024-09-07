「做工人的愛」助安居　台南做工行善團為弱勢職災勞工修繕

▲台南市勞工局「做工行善團」，7日泥水工會、電氣工會及電子加工工會志工夥伴一齊出動，到官田區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」行「繕」不止歇，假日再度啟航為弱勢職災勞工修屋，7日泥水工會、電氣工會及電子加工工會志工夥伴一齊出動，到官田區進行修繕。

勞工局桶箍相關資源並結合「做工行善團」志工長期在修繕領域的努力與支持，共同致力於改善破舊老屋的現況，落實市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，為職災、弱勢勞工搭建安心立命的住家。

官田區47年次的楊姓案主為身障貧戶，因中風無法工作，靠每月政府補助8千多元，撫養就學中的孩子，經濟困難。案家房屋嚴重毀損，屋頂塌陷，居住環境殘破不堪。勞工局「做工行善團」接獲通報立刻到場會勘後，協調做工行善團相關工會確認施工期程。9/5電氣工會志工先到場進行電錶遷移、臨時電施工。今日泥水工會動員近十位志工，拆除破舊屋頂、屋瓦、天花板以及挖柱頭施工，並由環境保護局官田清潔隊協助清運，陳泰興里長也到場協調相關工作。電氣工會志工同時進行化糞池安裝施工作業，志願服務協會志工李英章也一同到場協助。

王鑫基局長表示，「做工行善團」的志工個個身懷絕技，而且都熱心公益，充滿服務熱忱，不嫌辛勞各自接力為弱勢案家付出，希望盡早幫助案家擁有良好的居住品質。期望社會各界一同與勞工局和修繕志工們共同努力，讓弱勢個案有個能安心居住的環境，落實市長「希望家園」的理念。