台南麻豆柚市集開幕　南消麻豆分隊消防安全宣導

▲台南市麻豆消防分隊於市集中向市民朋友進行消防宣導，並以推廣家庭防火安全為主題，提高民眾居家消防安全重視。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南麻豆「柚兒園」7日盛大開幕，並舉辦「麻豆柚市集」活動，適逢中秋節即將來臨，主辦單位麻豆農會總幹事孫慈敏用心規劃9/7~8連2日假日精彩又有趣的活動，麻豆消防分隊於市集中向市民朋友進行消防宣導，並以推廣家庭防火安全為主題，提高民眾居家消防安全重視。

中秋節是家人團聚烤肉的時節，而卡式爐使用安全更是消防局的宣導重點之一。麻豆消防分隊強調：選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能的爐具，是降低家庭火災風險的重要手段。這些先進技術能夠自動監測並應對異常情況，大幅降低火災發生的可能性。另提醒民眾，安裝獨立式或連動式住宅用火災警報器是防範火災的最後一道防線，這不僅能及時警報火災，更能爭取寶貴的逃生時間。

消防局局長李明峯表示，每逢中秋節，都會看到卡式爐使用不當而引發的事故。因此，市民們在選購卡式爐時，應優先考慮那些具備熄火安全裝置的產品。此外，在使用時，應注意周圍環境的安全性，確保有足夠的通風條件。適當的防火措施不僅能保護自己和家人，更能保障整個社區的安全。

第二大隊大隊長王騰毅強調，火災往往是在不經意間發生，而有效的防火措施可以在關鍵時刻發揮決定性的作用。尤其是在節日時，家人團聚使用的爐具和烤肉設備，更需要格外注意其安全性。透過這次宣導，希望能讓市民們了解卡式爐的正確使用方法，以及選用安全性能更高的居家設備的重要性。