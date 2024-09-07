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台南舞廳槍響！近千名警力擴大臨檢　「火辣空姐」露美腿排排站

▲▼ 台南市警局5日至7日對特定場所進行臨檢，酒店小姐們排排站接受盤查。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市警局5日至7日對特定場所進行臨檢，酒店小姐們排排站接受盤查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、黃資真／台南報導

台南市安平區台南大舞廳5日清晨發生槍擊案，警方獲報組成專案小組，調閱監視器查緝後迅速於同日下午逮到犯嫌，並起獲改造手槍2枝及子彈23顆；同時台南市警局連續3天針對特定場所臨檢，酒店小姐們分別穿著性感空姐裝、低胸緊身短裙排排站。

台南市警察局9月5日至7日連續3日，針對本市治安繁雜地區，同步加強掃蕩黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所與治安顧慮場所。而畫面中幾十名小姐排成好幾列，乖乖接受臨檢，露出一排大長腿，還有別間小姐們則是穿著空姐服，可見酒店為了攬客也是花招百出。

▲▼ 台南市警局5日至7日對特定場所進行臨檢，酒店小姐們排排站接受盤查。（圖／記者林東良翻攝）

台南市警局6日動員全市16個分局，由局長林國清親至第五分局主持勤前教育，適逢司法官學院「第64期學習司法官」及「第26期學習檢察事務官」觀摩第五分局擴大臨檢勤務執行情形，由台南地院楊庭長、台南地檢署黃主任檢察官陪同8位學習司法官及蔡主任檢察官，陪同7位學習檢察事務官，勤務由局長親自率隊臨檢掃蕩黑幫賴以維生及經常出入之特定營業場所等3處，並參與路檢勤務，讓學員深入了解警察實務運作情形，對未來實際從事檢察事務或審判工作，有更深一層的體認及幫助。

▲▼ 台南市警局5日至7日對特定場所進行臨檢，酒店小姐們排排站接受盤查。（圖／記者林東良翻攝）

本次專案臨檢總計動員警力947名，針對大型酒店、電玩店、KTV等幫派分子賴以維生、易聚集之特種行業處所等211處及重要聯外道路、交通易肇事路段計46處，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨(路)檢及攔檢等攻勢勤務，實施高強度威力掃蕩，專案期間共計查獲各類案件37件，槍砲彈藥刀械管制條例2件、毒品案4件(一級毒品海洛因14.93克、第三級毒品愷他命4.1克)、通緝犯9人、酒後駕車公共危險6件、尋獲失蹤人口1人、失聯移工2人、違反菸害防制法11件及都市計畫法2件，均依法移送偵辦或函請衛生局等權責單位依法裁罰，展現維護治安決心。

▲▼ 台南市警局5日至7日對特定場所進行臨檢，酒店小姐們排排站接受盤查。（圖／記者林東良翻攝）

局長林國清表示，絕不允許不法分子擁槍自重，危害社會治安，將持續掃蕩不法槍械及幫派組織，打擊犯罪，提供市民一個優質的宜居環境。

▲▼ 台南市警局5日至7日對特定場所進行臨檢，酒店小姐們排排站接受盤查。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 台南市警局5日至7日對特定場所進行臨檢，酒店小姐們排排站接受盤查。（圖／記者林東良翻攝）

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