職業災害勞工關懷園遊會　首度於台南河樂廣場熱鬧登場

▲職業災害勞工關懷園遊會，7日於台南市河樂廣場熱鬧登場，希望透過重視職災勞工的需求和福祉，提升全民的職場防災知識與技能。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

職業災害勞工關懷園遊會，7日於台南市河樂廣場熱鬧登場，這是勞動部及財團法人職業災害預防及重建中心首度在台南舉辦，希望透過重視職災勞工的需求和福祉，提升全民的職場防災知識與技能，繼而督促企業建立一個安全又安心的勞動環境。

活動除邀集職業安全相關中央單位及民間團體齊聚宣導外，也召集逾30個美食攤位，只要參與職場安全體驗活動後即可免費換美食，吸引台南鄉親攜家帶眷到場同樂。

職安署署長鄒子廉指出，他目前暫代職災預防及重建中心董事長職務，我們中心是勞動部成立的第一個財團法人， 在2022年5月1日已正式為大家服務，我們中心的使命就是使每一個工作者能安全健康工作，保護職災勞工權益，確保安全健康的勞動力。發生職災不只是勞工本人受到傷害，對於整個家庭及家人都會受到衝擊。有些傷害可能休息一陣子就恢復，但有些傷害可能是終身的創傷，甚至產生心理傷害，進而造成生活及家庭的困境，所以職業災害預防與職業重建是非常重要的。

職安署署長鄒子廉說，星期六也是放假日，特別安排在這悠閒的時光，以親子同樂園遊會的方式，邀請市民朋友共同參與，讓社會大眾更瞭解政府提供的職業災害預防及重建的資源；本次活動，我們也邀請曾經在職場上受過傷害的勞工朋友及他們的家人，鼓勵他們走出戶外，讓他們感受到社會對他們的關懷，等等也會邀請他們現身分享他們的故事，讓大家瞭解職災發生後的心路歷程，以及政府協助各位勞工朋友從傷病診治到重返職場所提供的各項補助及服務。

勞動部目前已經在全國布建17家職業傷病診治專責醫院及36家職災職能復健專責醫院，任何受到職業傷害的勞工只要進入醫院治療，我們就開始啟動傷病診治整合性服務，更秉持專業及近便性兩大原則，與醫療院所合作，給勞工最好的治療，如台南成大醫院就是我們認可的職業傷病診治及職能復健專責醫院；同時也考慮到勞工朋友的方便，讓職災勞工在治療及復健時間不用舟車勞頓，在全國各地都有支持的醫療網絡系統。中心也運用數位通訊，只要透過APP或Line官方帳號提出服務申請，中心會由專人進行1對1的服務與轉介，及後續的個案進度追蹤，讓勞工朋友可以安穩的治療，安心的回到職場。

職災勞工（眷屬）關懷及預防宣導園遊活動去年首度舉行，獲得熱烈迴響後，職災預防及重建中心今年加碼，除了舉辦3場次，亦首度前進台南發送愛與關懷。今年園遊會以「職災預防，幸福向陽」為主軸，期待在歡樂氛圍中，讓職災勞工及其眷屬能夠揮別黑暗、迎向美好的陽光；亦透過同樂共享的園遊活動，讓工傷家庭重拾對社會的信任與依賴，同時向下扎根對工作者生命與健康的重視。

活動現場特別邀集逾30個美食攤位，也設置20個以上職場模擬體驗，包括透過「娃娃機」了解固定式起重機作業風險、透過VR體驗高空作業時心臟加速感，也透過背負式安全帶、安全護欄75公斤重側向力之體驗，讓民眾了解高空作業防護具之必要性。民眾體驗後可以點券兌換美食，還可參加抽獎活動，處處充滿「小確幸」，讓現場笑聲連連。



現場還特地邀請社團法人台南市腦性麻痺之友協會「腦麻舞樂團」進行開場表演，由一群愛唱歌的青年自行設計歌舞，在突破身體障礙限制後盡情揮灑汗水，帶領現場民眾又唱又跳，增添活動熱力。

此外，2位職災勞工以自身經歷呼籲所有工作者「直視」職業災害，不要輕忽職業安全的必要性。其中，從事領隊導遊10多年的陳先生提到，他一直認為「沒那麼倒楣」，職業傷害不會發生在自己身上，因此從未關注職災事件。孰料在一次結束工作後返家途中發生車禍，致使左腳踝開放性脫臼，迄今仍有後遺症。此次現身分享，希望讓勞工夥伴們都能更進一步了解職災預防的重要性，在職場上保持警覺、隨時保護自身安全，「我們要高高興興出門，平平安安回家。」

職災預防及重建中心職災關懷園遊活動今年度最後一場次將於10月5日台北花博公園舉辦，再錯過就只能等明年了，因此誠摯歡迎大家踴躍參與。最新活動訊息請查詢職災預防及重建中心官方網站(網址：https://www.coapre.org.tw/)。