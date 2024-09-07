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基隆港募200釣友9／28限時競賽　爭奪獎金最高8千元

▲▼基隆港東岸防波堤為9月28日釣魚比賽活動場地 。（圖／台灣港務公司提供）

▲基隆港東岸防波堤將舉辦釣魚比賽活動，號召200名釣友競技 。（圖／台灣港務公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為響應行政院「向海致敬」政策，台灣港務公司將於9月28日，在基隆港東岸防波堤舉辦一場釣魚比賽活動，號召200名釣友同場競技，限時70分鐘，將針對釣得的指定魚種與體長進行評分，得分最高者可獲得8千元獎金。

港務公司指出，該釣魚比賽活動釋出200個參賽名額，於9月28日上午5時20分開始，持續到下午3時30分結束，比賽將以4個競技點輪流競釣方式進行，每個競技點將有50名參賽者進行為期70分鐘的釣魚競技。

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港務公司表示，參賽者所釣得特定魚種及其體長，需符合大會規定才會被計分，現場設有8位專業裁判及記分員，評審團將根據魚種和體長進行評分，以確定得分最高的參賽者。

為加強競爭性，港務公司表示，主辦單位將提供冠軍者8000元獎金及獎盃，亞軍、季軍則5000元和3000元的獎金及獎盃。該比賽由基隆市和平島釣魚協會向基隆港務分公司提出申請，邀基隆港務警察總隊、港務消防大隊基隆港隊聯合審查通過，參賽者需繳交350元活動費，用於比賽獎項、保險、午餐等。

港務公司強調，獎金的設立旨在向優秀的參賽者致以認可，同時為鼓勵更多民眾積極參與「淨海、知海、近海及進海」的健康運動，主辦單位在場提供文宣品贈送，比賽期間還將舉行摸彩，讓活動增添更多的驚喜和高潮。

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