竹科太太「謝謝好老公」爽拿100萬獎金！網見4字酸爆：什麼鬼

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名自稱是「竹科太太」的女網友日前發文透露，拿到先生給的100萬獎金，不禁興奮直呼「謝謝有一個好老公。」這番話被截圖放上Threads，引來許多嘲諷聲浪，不少網友傻眼表示，「等級正妻是什麼鬼」、「原來竹科太太也是一種職業」。

網友在Threads曬出截圖，只見該名女網友以「竹科太太開獎」為題，表示自己年資7年（應為結婚7年），是等級正妻，最近拿到了老公給的100萬元獎金，瞬間心花怒放，也忍不住笑喊「謝謝有一個好老公。」

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對此，大票網友留言直呼，「感覺娶到這種女生都算運氣不好，先不說男生的薪資跟獎金，老婆念這學校還不懂保護老公的隱私，在網路上營造攀比的風氣，真的是...不予置評」、「自卑心作祟啊」、「每個人的世界大小不一樣，滿有趣的」、「等級正妻是什麼意思」、「可能是一路從小三修練上來的？」「好像只顯示了自己的無能，身為工程師，我會選擇有相應職場能力的另一半」、「竹科工程師每個都只剩下ATM的功能嗎？」「原來竹科太太也是一種職業」、「等級正妻是什麼鬼東西」。

▲女網友自稱竹科太太，感謝老公發百萬獎金。（圖／翻攝自Threads）

另外，有人認為，會發這種文的「竹科太太」，可能有以下特點，包括學歷不高、非科技圈的人、不工作，就算有也是領基本薪資、愛比較丈夫的收入、很會花錢、喜歡炫耀丈夫的工作、隨便公布老公的獎金等。

還有網友心有戚戚焉，表示「跟我表姊一樣，老公在台積電上班、輪大夜辛苦得要死，年薪250萬宣傳人盡皆知，還買了預售屋三千多萬，但現在為了省錢帶老公回家給爸媽養，本身一畢業就沒工作過，婚前爸媽養，婚後老公爸媽一起養。」