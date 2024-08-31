發現好聲音！太魯閣峽谷音樂節新秀甄選　獎金1.5萬+音樂節演出

▲2024太魯閣峽谷音樂節將於11月9日登場。（圖／太管處提供資料照片，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2024太魯閣峽谷音樂節將於11月9日登場，配合今年的峽谷音樂節，太魯閣國家公園管理處也推出「發現太魯閣好聲音」甄選活動，希望發掘太魯閣族音樂新秀。冠軍除了可以獨得1萬5000元獎金，還可以在今年的太魯閣峽谷音樂節登台演出。

報名自即日起至9月6日止，可以個人或組團參加，每組則以2人為限，歡迎有音樂表演長才的太魯閣族朋友踴躍報名參加甄選。

甄選活動分2階段，9月6日前先於Google報名表單填寫報名資料，並提交「3-6分鐘表演音檔或影片」、「太魯閣族相關證明文件」。初選通過後，9月28日至9月29日在太魯閣遊客中心參加複賽，選出優勝者。

▲太管處推出「發現太魯閣好聲音」甄選活動，希望發掘太魯閣族音樂新秀。

冠軍獨得1萬5000元獎金，並獲邀在今年峽谷音樂節中演出，亞軍獎金1萬元，季軍獎金5000元。初選結果將於9月17日在太魯閣國家公園臉書粉絲頁公布，複選則於10月1日公布。

太管處表示，每年太魯閣峽谷音樂節都會邀請在地太魯閣族團體演出，希望藉由音樂、舞蹈等方式讓大家更深入了解太魯閣族山林文化，今年則希望透過甄選的方式發現太魯閣族的音樂新秀，無論是具有歌唱、樂器表演長才的太魯閣族人都可以報名參加。

報名網頁:https://forms.gle/CVuWi62PrDwV8HP96

如有問題可電洽承辦單位：0970-769-723，廖先生。