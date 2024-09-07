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日本機場亂象！中國人違法「開白牌車」3男被捕　單趟就賺6000

記者王佩翊／編譯

日本北海道一名35歲中國籍公司職員非法開白牌車，將旅客送往新千歲機場，因此被逮。而東京也有2名中國人在成田機場非法接送加拿大籍旅客到市區，6日遭警方逮捕。警察指出，男子單趟就可賺2萬7000萬日幣（約新台幣6000元）。

根據《千葉電視放送》報導，在東京經營旅行社「誠樂國際」的38歲中國籍男子與29歲中國籍工讀生涉嫌於4月非法開白牌計程車，用自家的小客車將一對從加拿大來日旅遊的夫婦送往東京都武藏野市的飯店，並向對方收取2萬7000萬日幣。

根據千葉縣警方調查，加拿大夫婦市透過國外的叫車軟體叫車。對此，2名中國籍男子堅決否認犯行，聲稱並未向對方收取費用。不過警方仍依違反道路運送法嫌疑，將2人逮捕並送檢偵辦。

北海道札幌市則有另一名35歲的中國籍公司職員6月29日使用自家車輛將一名20多歲的中國籍旅客從札幌市內的旅館送往新千歲機場，然而男子並未持有計程車營業許可。

警方指出，在此之前曾多次接獲檢舉稱，有多名中國人在機場開白牌計程車，因此直接在機場附近埋伏巡邏，沒想到就目睹該名男子的非法行為。根據警方所拍攝的畫面，男子停好車後，將後車廂的行李卸下，隨後從女子手中接過2萬日幣（約新台幣4502元）的現金，當場被警察依現行犯逮捕。

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