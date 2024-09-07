LINE「15款免費貼圖」來了！最久能用到年底　可愛兔祝福中秋快樂

▲LINE「15款免費貼圖」一鍵輕鬆下載，最久能用到年底。（圖／記者曾筠淇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中秋節即將在17日到來，LINE3日最新上架的貼圖「啊兔」，裡面除了有非常實用的「中秋節快樂」等賀詞貼圖，還有其他許多日常打招呼的生活用詞，用戶只要加入好友就有機會免費使用90天，另外《ETtoday新聞雲》也整理了總共15款免費貼圖，大家快來一鍵下載吧。

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LINE發票管家×啊兔｜下載請點

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下載期限：2024/10/3，90天

Bubble2×初音未來｜下載請點

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下載期限：2024/09/26，90天

DOSI Taiwan 柴犬貼圖｜下載請點



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保誠女神與小夥伴初登場｜下載請點

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不可思議的寶可夢（Illustration by 亞拉）｜下載請點

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熊大農場×蠟筆小新 超可愛日常貼圖｜下載請點

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下載期限：2024/09/25，90天

LINE購物品牌名店×氈氈的小夥伴們｜下載請點

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LINE購物 × 可可與小魯｜下載請點

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下載期限：2024/09/20，90天

呱呱鴨-呱刮日常｜下載請點

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臺銀人壽熊保陪你過生活｜下載請點

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康是美《 艾絲樂小兔 可愛週間日常》｜下載請點

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LINE購物 夯話題 × 嗶嗶啵啵雞米花｜下載請點

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LINE購物 × 狗幾｜下載請點

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LINE購物護照★尼胖來了 最愛諧音梗篇｜下載請點

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LINE GO × 小犬工作室｜下載請點

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