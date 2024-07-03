用膩舊的？LINE「20款免費貼圖」大整理　有熊大、初音超讚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）
記者鄺郁庭／綜合報導
用膩舊的免費貼圖了嗎？或是喜歡的免費貼圖竟過期了？LINE近日釋出多款超萌貼圖，有曼秀雷敦小護士、小水豚、LINE FRIENDS，甚至還有人氣虛擬偶像「初音未來」，《ETtoday新聞雲》整理20組最新及近期釋出的免費貼圖，一鍵即可輕鬆下載！
獅在好聊！聊天必備小粉獅超～實用貼圖登場｜下載請點
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曼秀雷敦135週年Sending Love & Care｜下載請點
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ONE BOY × 小水豚｜下載請點
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《LINE 熊大上菜》×初音未來｜下載請點（須於手遊《LINE 熊大上菜》完成指定任務）
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熊大農場×日常的鵝言鵝語 實用的動物貼圖｜下載請點
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旺99 – 99MAN × 翁來郎 Plus !｜下載請點
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日常貼圖大寶典 momo co × 凹喵喵｜下載請點
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