用膩舊的？LINE「20款免費貼圖」大整理　有熊大、初音超讚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

用膩舊的免費貼圖了嗎？或是喜歡的免費貼圖竟過期了？LINE近日釋出多款超萌貼圖，有曼秀雷敦小護士、小水豚、LINE FRIENDS，甚至還有人氣虛擬偶像「初音未來」，《ETtoday新聞雲》整理20組最新及近期釋出的免費貼圖，一鍵即可輕鬆下載！

獅在好聊！聊天必備小粉獅超～實用貼圖登場｜下載請點

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曼秀雷敦135週年Sending Love & Care｜下載請點

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ONE BOY × 小水豚｜下載請點

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LINE禮物 × LINE FRIENDS｜下載請點

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《LINE 熊大上菜》×初音未來｜下載請點（須於手遊《LINE 熊大上菜》完成指定任務）

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DIOR 期間限定貼圖｜下載請點

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LINE購物品牌名店×嘎嘎貓｜下載請點

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LINE購物 夯話題 × 肥嫩水獺｜下載請點

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LINE購物 × 犬派生活｜下載請點

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熊大農場×日常的鵝言鵝語 實用的動物貼圖｜下載請點

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旺99 – 99MAN × 翁來郎 Plus !｜下載請點

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神偷奶爸4｜下載請點

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LINE購物護照★那隻水母迎夏日｜下載請點（要開通LINE購物護照）

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日常貼圖大寶典 momo co × 凹喵喵｜下載請點

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LINE GO × 醜白兔｜下載請點

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LINE禮物 × 到處都是貓｜下載請點

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LINE購物 × 下半身失蹤｜下載請點

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LINE購物直播 × 齁哩｜下載請點

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熊嗨星樂園!最實用的夾物日常貼圖｜下載請點

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超萌舒潔拉拉大集合｜下載請點

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