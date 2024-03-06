LINE「14款免費貼圖」限時下載！漢堡波波、快樂肥兔超Q

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖昨（5）日上架2組全新免費貼圖，除了有超可愛的「漢堡波波」，還有時尚品牌Bottega Veneta的限定貼圖；另外，還有12組隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

【5日新上架貼圖】

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LINE購物 夯話題 × 漢堡波波｜下載請點

下載期限：2024年4月4日

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使用效期：90天

暮納先生-111年初次見面｜下載請點

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BOTTEGA VENETA 限定貼圖｜下載請點

下載期限：2024年4月4日

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【隱藏版貼圖】

LINE購物直播 × 快樂肥兔｜下載請點

下載期限：2024年3月30日

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使用效期：90天

LINE購物 × 昆虫好朋友｜下載請點

下載期限：2024年3月26日

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使用效期：90天

LINE旅遊 × 恐龍安德里｜下載請點

下載期限：2024年3月23日

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使用效期：90天

LINE禮物 × 蘇蘇島｜下載請點

下載期限：2024年3月17日

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使用效期：90天

LINE購物 × 屎蛋唐尼歡樂動物園｜下載請點

下載期限：2024年3月14日

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使用效期：90天

太鼓達人 RHYTHM CONNECT｜下載請點

下載期限：2024年3月20日

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使用效期：90天

Bubble2×小魔女DOREMI｜下載請點

下載期限：2024年3月7日

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使用效期：90天

新年快樂! 跟著巴黎萊雅一起過法式新年!｜下載請點

下載期限：2024年3月8日

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使用效期：180天

蜘蛛夫人｜下載請點

下載期限：2024年3月2日

下載條件：無條件

使用效期：90天

聯邦小白 × 龍總大發財｜下載請點

下載期限：2024年3月7日

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使用效期：180天

德德陪伴你健康的每一天｜下載請點

下載期限：2024年3月6日

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打開宅神爺 換你當大爺｜下載請點

下載期限：2024年3月18日

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