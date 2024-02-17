補班日小確幸！LINE「17組免費貼圖」又來了　一鍵輕鬆下載

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者朱祖儀／綜合報導

今（17）日是補班日，不過別憂鬱，LINE又釋出5組新貼圖，包括「Bubble2×小魔女DOREMI」、「LINE禮物 × 小狗宇宙」等，超級可愛又實用。另外，《ETtoday新聞雲》也整理了其他12款可愛的免費貼圖，大家快來一次入手吧！

Bubble2×小魔女DOREMI：點此下載

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下載期限：2024/3/7

下載條件：在《LINE Bubble 2》通過指定關卡，即可免費下載貼圖

可用期限：90天

新年快樂! 跟著巴黎萊雅一起過法式新年!：點此下載

下載期限：2024/3/8

下載條件：加入「巴黎萊雅L’Oreal Paris」官方帳號好友。

可用期限：180天

LINE禮物 × 小狗宇宙：點此下載

下載期限：2024/3/12

下載條件：限定未註冊生日，或已註冊生日但設定不公開用戶，依指示說明完成填寫生日，便可獲得貼圖。如果已經公開生日，可到LINE主頁「設定」→個人檔案→生日→關閉「顯示我的出生年份」後，即可重新參與。

可用期限：90天

LINE購物 × 屎蛋唐尼歡樂動物園：點此下載

下載期限：2024/3/14

下載條件：加入「LINE購物」官方帳號好友。

可用期限：90天

LINE禮物 × 蘇蘇島：點此下載

下載期限：2024/3/17

下載條件：加入「LINE禮物」官方帳號好友。

可用期限：90天

以下是另外加碼免費貼圖：

Anden Hud - 轟龍龍賀新年！：點此下載

下載期限：2024/02/20

下載條件：加入「AndenHud」官方帳號好友。

可用期限：30天

新年快樂!好運"龍"齁哩 - momo co × 點點：點此下載

下載期限：2024/02/22

下載條件：加入「momo購物網」官方帳號好友。

可用期限：180天

全家×大富翁10~聯名新年快樂：點此下載

下載期限：2024/02/22

下載條件：加入「全家 FamilyMart」官方帳號好友。

可用期限：90天

郵政寶寶新裝上陣!：點此下載

下載期限：2024/02/22

下載條件：加入「中華郵政公司」官方帳號好友。

可用期限：180天

LINE旅遊 × 啊兔：點此下載

下載期限：2024/02/22

下載條件：加入「LINE旅遊」官方帳號好友。

可用期限：90天

LINE MOBILE × 萌系風插畫家齊聚賀金龍年：點此下載

下載期限：2024/02/29

下載條件：加入「LINE MOBILE」官方帳號好友。

可用期限：90天

梵克雅寶新年貼圖：點此下載

下載期限：2024/2/29

下載條件：加入「Van Cleef & Arpels」官方帳號好友。

可用期限：90天

萬事龍如意～小粉獅巨大登場.ᐟ.ᐟ：點此下載

下載期限：2024/2/29

下載條件：加入「第一銀行」官方帳號好友。

可用期限：180天

麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起：點此下載

下載期限：2024/2/29

下載條件：加入「麥當勞」官方帳號好友。

可用期限：90天

金爸爸 × 人2 厚禮龍年大發：點此下載

下載期限：2024/03/07

下載條件：加入「金爸爸」官方帳號好友。

可用期限：180天

樹寶 × 懶散兔與啾先生 訊息貼圖：點此下載

下載期限：2024/03/07

下載條件：加入「國泰人壽」官方帳號好友。

可用期限：180天

【PChome 24h × BOXMAN】龍年祝賀萬用貼圖：點此下載

下載期限：2024/03/07

下載條件：加入「PChome 24h購物」官方帳號好友。

可用期限：90天