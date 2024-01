LINE「17款免費貼圖」限時下載！大富翁10、柴語錄祝新年快樂

▲示意圖,與本文無關。(圖/記者李佳蓉攝)

記者周亭瑋/綜合報導

貼圖小舖今(23)一口氣上架7組全新免費貼圖,不過3組限量款中,已有2組額滿;另外,還有超多「隱藏版」貼圖,像是超Q的柴語錄、MAKE UP FOR EVER和Kurt Wu聯名的新年貼圖,快把握時間下載吧!

【本日新上架貼圖】

全家×大富翁10~聯名新年快樂|下載請點

下載期限:2024年2月22日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:90天

LINE旅遊 × 啊兔|下載請點

下載期限:2024年2月22日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:90天

Somowal kita!跟小米一起說族語!|下載請點

下載期限:2024年2月6日

下載條件:官方帳號加入好友(限量22萬名)

使用效期:90天

新年快樂!好運"龍"齁哩 - momo co × 點點|下載請點

下載期限:2024年2月22日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

郵政寶寶新裝上陣!|下載請點

下載期限:2024年2月22日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

有阿福天天都幸福|已額滿

下載期限:2024年2月6日

下載條件:官方帳號加入好友(限量10萬名)

使用效期:90天

新年快樂! 跟著巴黎萊雅一起過法式新年!|已額滿

下載期限:2024年2月6日

下載條件:官方帳號加入好友(限量10萬名)

使用效期:90天

【隱藏版貼圖】

安麗祥龍獻瑞新年貼圖動起來|下載請點

下載期限:2024年2月21日

下載條件:無條件

使用效期:180天

Pocky (feat.柴語錄) : 龍年好棒棒|下載請點

下載期限:2024年2月22日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

新光三越超療癒神獸出沒中|下載請點

下載期限:2024年2月18日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

MAKE UP FOR EVER × Kurt Wu 聯名新年貼圖|下載請點

下載期限:2024年2月14日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:90天

打開宅神爺 換你當大爺|下載請點

下載期限:2024年3月18日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

2024 OPEN!新年快樂動次動!|下載請點

下載期限:2024年2月15日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

LINE購物品牌名店×家有一隻小閒貓|下載請點

下載期限:2024年2月14日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:90天

LINE購物 夯話題 × 齁哩|下載請點

下載期限:2024年2月10日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:90天

LINE購物護照★三花看家中新年新希望|下載請點

下載期限:2024年2月3日

下載條件:開通LINE護照→前往查看貼圖→立即前往領取免費貼圖

使用效期:90天

LINE購物 × 小雞汁|下載請點

下載期限:2024年1月25日(還剩2天)

下載條件:達成指定條件

使用效期:90天

卡迪那享自然原來這麼療癒好吃|下載請點

下載期限:2024年1月26日(還剩3天)

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

台灣房屋-房仲日常3.0|下載請點

下載期限:2024年2月25日(還剩2天)

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天