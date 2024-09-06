台南學子好福氣！　台南市2名學校傑出學輔主管榮獲教育部肯定

▲教育部近日公布「2024年度友善校園獎」評選結果，台南市在國中、國小傑出人員類別均出線，由大成國中陳鈺萍輔導主任及永福國小郭惠玲學務主任獲獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

用心面對，堅持信念！教育部近日公布「2024年度友善校園獎」評選結果，台南市在國中、國小傑出人員類別均出線，由大成國中陳鈺萍輔導主任及永福國小郭惠玲學務主任獲獎，顯現教育人員對於學輔工作領域之用心，也給長期於默默奉獻，營造正向溫馨校園的教育夥伴大力肯定。

黃偉哲市長表示，以學生為中心出發，並強調「尊重、關懷、同理、包容、安全、參與」是友善校園的重要理念，學輔人員即為友善校園重要推手，肩負維護學生受教品質與身心健康之重大責任，除欽佩本次獲獎之傑出人員，亦感謝在教育領域無私付出的所有夥伴，為台南市打造正向溫馨友善的校園環境。

教育局鄭新輝局長表示，為孩子們提供健康、安全的學習與成長環境，是教育單位和教師們的首要責任。此次獲獎的教師不僅是傑出的典範，更是孩子們的良師，本市還有許多默默耕耘、深耕教育的夥伴，持續用心關懷孩子，幫助他們安定心靈，並陪伴他們面對各種挑戰。

獲選國中傑出學輔主管的大成國中陳鈺萍輔導主任表示，國中生的青春期是編織未來夢想與自我認同重要的階段，卻也常面臨許多問題，如學習的壓力、生涯的徬徨、人際的焦慮、家庭溝通的挫折等。因此，營造一個友善的校園環境，提供相關的資訊與指引，協助抒壓與學習情緒管理，對同學而言都是很必要的。很慶幸能在大成國中從事輔導工作，經過多年的努力，各處室與導師們的輔導合作模式已更趨完整與成熟，此次獲獎歸功全體輔導室同仁們共同努力下的成果與榮耀。

榮獲國小傑出學輔主管的永福國小郭惠玲學務主任表示，身處學輔工作，面對學生的困難與挑戰，時常在疲憊與無助中徘徊，深夜裡默默思考該如何找到解方，然而，當一次次熬過困境，看見學生在挫折後重新站起，找回笑容，那份感動讓所有的努力都變得值得。

郭主任表示，學輔工作是一條崎嶇的路，充滿情緒的波動，但每當看見孩子在逆境中成長、老師們因為支持而找到力量，就明瞭流過的淚水、忍耐的煎熬，最終都將化作孩子們成長的養分。感謝這一路共同迎接挑戰夥伴們的支持與信任，未來將繼續迎接每一個挑戰，用初心守護孩子們的希望。

教育局強調，未來仍持續將推動友善校園作為一切教育事務的優先考量，並積極配合教育部推動友善校園系列計畫，也持續舉辦正向管教、生命教育、性別平等教育等相關研習及課程，致力於營造溫馨、安全、健康的校園氛圍，化身學生永遠的避風港。